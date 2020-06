Der Naturschutzbund bittet alle Zweibeiner, alles was sechs Beine hat zu zählen. Die Aktion "Insektensommer" dauert vom 29. Mai bis 7. Juni und noch mal vom 31. Juli bis 9. August.

Eine Stunde lang Insekten zählen, die Beobachtungen aufschreiben und anschließend an den Naturschutzbund (NABU) melden: Das ist das Prinzip des Insektensommers. Da die Aktion jährlich wiederholt wird, lassen sich mit den Jahren Rückschlüsse ziehen auf die Verbreitung von Arten und Trends beim Bestand.

Dauer 2:43 min Ein Selbstversuch: Wie zählt man Insekten richtig? Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion hat ausprobiert, wie das Insektenzählen funktioniert und ob man innerhalb einer Stunde zum Insektenexperten werden kann.

Siebenpunkt-Marienkäfer haben Konkurrenz aus Asien bekommen

In diesem Jahr interessiert den NABU besonders, wie es dem heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer geht. Er hat vor etwa zwei Jahrzehnten Konkurrenz vom eingewanderten Asiatischen Marienkäfer bekommen. Dieser Käfer ist meist etwas größer und heller als die heimische Art. Jetzt wollen die Naturschützer wissen, welche der beiden Arten häufiger gesichtet wird.

Dauer 2:07 min Insekten-Porträts zum Insektensommer Stefanie Peyk, SWR Umwelt und Ernährung

Warm, trocken und windstill: Das mögen Insekten

Gezählt werden kann in der ersten Phase bis zum 7. Juni. Ganz egal, ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Wald. Empfohlen wird dafür ein warmer, sonniger, trockener und windstiller Tag. Die Ergebnisse müssen anschließend per Online-Formular oder per App an den NABU übermittelt werden. Einen zweiten Zählzeitraum wird es dann im Hochsommer geben.