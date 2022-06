per Mail teilen

Wildbienen haben einen maßgeblichen Einfluss. Was können wir tun, um ihnen bei ihren lebenswichtigen Aufgaben unter die Flügel zu greifen und die Artenvielfalt zu schützen?

Notwendigkeit der Insekten

Die Sonne kommt raus, die Pflanzen blühen und die Insekten schwirren umher. Aber es hat sich etwas verändert, dass Surren der Tierchen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Das liegt daran, dass es seit mehreren Jahrzehnten es immer weniger Insekten auf der Welt gibt. Eine Langzeitstudie kommt zum Ergebnis, dass es mittlerweile 75 Prozent weniger Insekten in Deutschland gibt, als noch in den 80er Jahren. Woher kommt diese Entwicklung und welche Auswirkungen hat sie auf uns Menschen?

Alltägliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Gebrauchsgegenstände wie Kosmetik und Stoff sind von der fleißigen Bestäubung durch Insekten abhängig.

“Kaffee, Kakao, Tomaten zum Beispiel, viele Kulturen, die wir für Kleidung brauchen. Die würden tatsächlich verschwinden.“

Kleine Tiere, großer Nutzen

Insekten bestäuben rund dreiviertel der Pflanzen, die in Europa angebaut werden. Schon allein die Bestäubung durch Wildbienen hat in Europa umgerechnet einen Arbeitswert von etwa 14,2 Milliarden € pro Jahr. Insekten haben einen entscheidenden, unersetzbaren Einfluss auf unser Nahrungsangebot.

Das Sterben der Insekten ist in vielen Punkten stark vernetzt mit dem Lebensraum des Menschen. Ohne die Arbeit der Wildbienen und sonstiger Insekten, welche jedes Jahr aus Neue die Pflanzen ansteuern, wäre unser Leben deutlich ungemütlicher, wenn überhaupt noch möglich.

Die Gefahr einer Nahrungsmittelkrise beschäftigt die Forschung. Zudem ist die aktuelle Biodiversitätskrise keine Problematik, welche für sich isoliert existiert und betrachtet werden kann. Auch der Klimawandel und das Bevölkerungswachstum sind damit verbunden. Die kleinen Tierchen ziehen also große Veränderungen mit sich.



Insekten als tatkräftige Müllabfuhr und Krankheitsschutz

Insekten können aber noch mehr, sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Gleichgewicht des Ökosystems. Durch die Entsorgung von Rückständen toter Tiere und den Abbau von Kot und Urin erfüllen sie die Aufgabe einer Art Umwelt-Müllabfuhr. Auch Krankheiten können sich durch ihre Arbeit weniger ausbreiten.

Städte, Licht, Pflanzenschutzmittel, die Artenvielfalt der tüchtigen Helfer sinkt

Durch die hellen Lichter in den Städten werden die Insekten in ihrem natürlichen Rhythmus gestört. Colourbox

Um die fünf Prozent der Arten sind laut dem Insektenforscher schon ausgestorben und viele weitere sind also vom Aussterben bedroht. Schwindende Lebensräume durch Monokulturen und Neubauten sowie die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft gehören zu den Hauptgründen für das Insektensterben.

Auch die Licht-Verschmutzung in Städten führt zu einer Irritation der Tiere, stört ihre Fortpflanzung sowie den Tag-Nacht-Rhythmus und verstärkt so den Rückgang der Insekten. Man sollte daher auch nachts die Lichter auf dem Balkon oder im Garten ausmachen.

Was wir tun können, um die Artenvielfalt zu erhalten

Schon im Supermarkt können wir vermehrt zu Bioprodukten greifen und weniger Fleisch essen. Hände weg von giftigen Mückensprays oder chemischer Schädlingsbekämpfung. Auch zu Hause kann man den Insekten helfen, ihre Arbeit zu leisten und die Artenvielfalt zu erhalten und sie zu schützen.

Zwei Dinge sind hier besonders wichtig: Ersten Lebensräume, die für Insekten zur Verfügung stehen, zu schaffen. Hier bietet sich im Garten ein Teich für Wasserinsekten an, oder für andere, die es trocken mögen, ein Sandhaufen. Ist kein Platz für einen Teich, kann man auch ein Schälchen mit Wasser aufstellen. Am besten mit einem Stein als Landeplatz. Als Unterschlupf für Insekten kann man Bienenhotels bauen. Löcher in verschiedenen Größen bieten rund 30 Insektenarten einen passenden Zugang.

Insektenhotels, die den Tieren als künstliche Nist- und Überwinterungshilfe dienen. Durch die unterschiedloichen Löcher können viele Verschieden Bienarten sich einfinden. picture-alliance / Reportdienste Foto: David Ebener/dpa

Hauptsache, die heimischen Pflanzen blühen!

Die zweite und wichtigste Hilfestellung, um Insekten und Wildbienen zu schützen ist, vielfältige Nahrungsquellen zur Verfügung zu stellen. Pflanzen, die heimisch sind, aus Mitteleuropa kommen, eignen sich dafür.

Auch auf dem Balkon oder der Fensterbank kann man zum Beispiel Samen aussähen, die zu einer Verbesserung beitragen. Ein wuchernder Garten, und besonders Nutzgärten mit Gemüse und Obst sind also sehr hilfreich. Wichtig ist, dass es blüht!

Augen auf bei der Samenwahl

Wer sich für Samen entscheidet, kann noch auf einige Dinge achten. Welches Saatgut ist wirklich geeignet für die Wildbienen? Sehr viele Wildbienen-Arten stehen auf der Roten Liste, sind vom Aussterben bedroht oder gefährdet.

Die Inhaltslisten auf der Rückseite der Samen-Tütchen verraten, ob es sich hierbei wirklich um heimisch Arten handelt oder ob es ein Produkt aus Nordamerika ist. Außerdem sollte die Wahl lieber auf mehrjährige Pflanzen fallen. Wildblumen sind ebenfalls eine gute Wahl. Ein Tipp ist es außserdem noch, Torf in der Blumenerde vermieden.

Und ab in die Erde: Samen richtig einpflanzen

Hat man die passenden Samen geht es ans Einpflanzen: Als erster Schritt wird torffreie Blumenerde mit etwas Sand und Steinsplitt gemischt. Dann wird eine kleine Menge der Samen zu Sand oder Paniermehl, etwas das krümelig und trocken ist, gegeben. Dadurch wird der Abstand zwischen den Samenkörnern vergrößert und sie können sich besser ausbreiten. wenn man dann dei some mit dann

Heimische, mehrjährig Wildblumen bieten gute Nahrungsquellen für Insekten und eignen sich nicht nur für den Garten sondern auch auf dem Balkon. Colourbox

Auch Gemüse eignet sich. Zwiebeln, Karotten oder Kohl bilden bunte Blüten und sehen so, während sie den Insekten eine Nahrungsquelle bieten, auch noch schön aus. Jeder von uns kann also zuhause ganz einfach mit einfachen Mitteln was für die Artenvielfalt und damit gegen das Insektensterben tun.