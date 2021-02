Ingwer – die tolle Knolle – top-gesund, heißt es. Und jetzt gibt es ja auch noch die geballte Gesundladung in diesen Shots. Also die volle Energie in einem Schluck.

Nun haben mir aber ein paar Kollegen schon erzählt – von wegen gesund – denen hat der Ingwer-shot am morgen gar nicht gut getan. Der ist ihnen regelrecht auf den Magen geschlagen.

Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung

Ist die tolle Knolle also doch nicht so gesund, wie sie immer angepriesen wird?

Man muss bedenken: Shot, da ist ja wie klein, schnell, hochprozentig – also der ist sehr konzentriert

Und wenn der aus rohem Ingwer gemacht ist, dann steckt da auch eine hohe Konzentration der typischen Ingwer-Wirkstoffe drin:

Ätherische Öle – die können die Magenschleimhaut reizen,

oder die Scharfstoffe – die sorgen dafür, dass mehr Magensäure gebildet wird

Von daher: ein Ingwer-Shot am Morgen – womöglich als Frühstücksersatz auf nüchternen Magen – da tut man sich und seinem Magen nicht unbedingt was Gutes