Wann platzt die Immobilien-Blase im Südwesten?

Rekordpreise für Häuser und Wohnungen in Städten, Homeoffice-Tage machen längeres Pendeln erträglich, mehr Platz und Natur: Immer mehr Menschen überlegen, aufs Land zu ziehen.

Es gibt viele Gründe für die Entscheidung, aus Städten rauszuziehen. Nicht nur die Baupreise steigen rasant – auch die Kaufpreise. Häuser und Wohnungen sind im Schnitt rund 65 Prozent teurer geworden zwischen 2010 und 2020 - Wohnungen in größeren Städten sogar doppelt so teuer. Auch 2021 ging der Preisanstieg ungebremst weiter.

Wie lange hält der Immobilien-Boom noch an?

Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin sieht die explosive Preisentwicklung und regional die Gefahr von Immobilien-Blasen. Der DIW-Immobilienexperte Konstantin Kholodilin geht jedoch davon aus, dass „sich die Preissteigerungen allmählich verlangsamen“.

Das habe verschiedene Gründe. Auf der Nachfrageseite sehen die Experten: Die Bevölkerung schrumpft, in den vergangenen zwei Jahren ist die Einwanderung aus dem Ausland so gut wie ausgeblieben. „Wenn es keine Einwanderung gibt, schrumpft die Bevölkerung wegen der Alterung. Das haben wir 2020 schon beobachtet - für ganz Deutschland und auch für einzelne Großstädte“, erklärt Konstantin Kholodilin. Zudem ziehen mehr Leute aus den Ballungsräumen ins Umland.

„Auf der Angebotsseite sehen wir, dass die Anzahl der Fertigstellungen von Immobilien steigt, trotz Corona“, sagt der DIW-Experte. Selbstverständlich gebe es regionale Unterschiede. Deutschlandweit habe man einen Zuwachs von fünf Prozent beobachtet. „Das alles sind Faktoren, die - abgesehen von Spekulationen - für eine Verlangsamung des Preiswachstum sorgen.“

Regionale Immobilien-Blasen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Im Südwesten sind - verglichen mit Deutschland - die Entwicklungen sehr ähnlich: Die Immobilienpreise haben sich seit 2010 etwa verdoppelt, die Mieten sind um 50 Prozent gestiegen. Was einzelne Städte angeht, beobachtet das DIW:

„Bestimmte explosive Preisentwicklungen in Stuttgart, aber auch in Mainz, teilweise auch in Friedrichshafen und zum Teil in Trier“.

Dort haben sich die Preise für Baugrundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen in den letzten zehn, elf Jahren explosiv entwickelt. „Wenn ich also vor zehn Jahren gekauft hätte, wäre der Verlust selbstverständlich heute niedriger“, sagt Konstantin Kholodilin.

Risiko: Jetzt in einem Ballungsraum Haus oder Wohnung kaufen

Momentan sind die Preise bereits doppelt so hoch, und je höher die Preise, so der Experte, desto unwahrscheinlicher ist eine weitere Steigerung. „Wer jetzt - auf dem Gipfel des Immobilien-Booms - kauft, muss entsprechend mit größeren Verlusten rechnen, wenn die Preise wieder fallen.“

Wie stark kann die Entspannung auf dem Immobilienmarkt ausfallen?

Konstantin Kholodilin geht nicht davon aus, dass die Preise stark nach unten korrigiert werden - maximal etwa zehn Prozent. „Aber auch das ist ein deutlicher Verlust, angesichts des Gesamtwertes einer Immobilie.“

Die neue Bundesregierung plant 400.000 neue Wohnungen - ist das realistisch?

Die Zahlen der Bundesregierung seien nahe an der Wirklichkeit, erklärt Kholodilin. „Realisierbar und ausreichend.“ Andere Experten seien der Meinung, wenn die Bevölkerung weiter schrumpfe, sei die Zahl von 400.000 sogar zu hoch.

Wegzug aus den Städten ins Umland seit Beginn der Corona-Pandemie

Die Zahlen von 2020 zeigten, dass sich die Wanderungen vor allem innerhalb Deutschlands stark geändert haben. Beispiel Stuttgart: Wie auch in anderen Metropolen ist die Nettozuwanderung deutlich gesunken. Das ergeben Kholodilins Berechnungen.

„Es haben 6.000 Menschen mehr die Stadt verlassen als zugezogen sind. Die Tendenz, dass mehr Menschen die Stadt Richtung Umland verlassen, sehen wir bereits seit 2014 - aber im Jahr 2020 deutlich verstärkt. Wahrscheinlich ist das auf die Coronapandemie zurückzuführen.“

Wie sich die steigenden Baupreise auf die Immobilienpreise auswirken

Die hohen Baupreise wirken sich direkt auf die Neubaupreise aus. Die Projektentwickler geben die hohen Kosten weiter an die Kunden. In der Folge werden auch die Immobilienpreise im Bestand teurer. „Sie ziehen sich gegenseitig hoch“, erklärt Professor Michael Voigtländer, Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. „Zumal wir gerade in Süddeutschland immer noch die Situation haben, dass die Märkte sehr angespannt sind.“

Teures Wohnen kommt auch von den teuren Grundstückspreisen

Die Grundstückspreise sind hoch, weil Bauland knapp ist. Es steht zu wenig Bauland zur Verfügung. „Solange es uns nicht gelingt, mehr Bauland zu mobilisieren, damit mehr gebaut werden kann, solange ist es schwer, dass die Preise runtergehen oder zumindest die Dynamik nachlässt“, erklärt Professor Voigtländer.

Die große Herausforderung für viele Bürgermeister sei, zu mehr Bauland zu kommen. „Es ist nicht einfach, weil auch der Widerstand in der Bevölkerung oft da sind.“ Viele größere Bauvorhaben würden von Bürgerinitiativen bekämpft, mit Blick auf ökologische Gründe oder weil man sich gegen den Lärm wehrt. Darüber hinaus fehlten manchen Kommunen die finanziellen Mittel, um etwa ein neues Stadtgebiet zu entwickeln, um Schulen und Kindergärten zu bauen. Um Bauland zu mobilisieren, müssten zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen umgewidmet oder Brachen genutzt werden.

Was gegen die Flucht aufs Land spricht

Auch Professor Voigtländer bestätigt, dass mehr Menschen ins Umland gehen, der Speckgürtel der Großstädte sich erweitert. „Aber wir erleben keine Renaissance des ländlichen Raums, denn es fehlt oftmals an der Infrastruktur – an schnellem Internet, an guten ÖPNV-Anbindungen.“ Trotz Homeoffice müsse man weiterhin gelegentlich in die Großstadt pendeln.

Die Umlandgemeinden stünden daher vor ähnlichen Problemen wie die Großstädte. „Auch Städte wie Reutlingen oder Tübingen sind sehr angespannt, haben kaum Grundstücke zur Verfügung. Deswegen erleben wir keine wirkliche Entspannung - nur, dass sich die Anspannung auf einen größeren Bereich verteilt.“

Wann platzt die Immobilienblase?

Der Immobilien-Ökonom weiß, wir haben ein Knappheitsproblem, zu wenig Wohnungen. Die Zinsen sind extrem gefallen, die Preise steigen noch weiter. „Da ist tatsächlich noch etwas Luft nach oben.“

Allerdings sieht Professor Voigtländer „eine gewisse Bremswirkung“ durch die steigende Inflation. Sobald sich die Inflation in den Finanzierungskosten niederschlägt, weil die Zinsen anziehen, lasse auch der Preisdruck etwas nach. „Aber ich gehe bestenfalls von einer Seitwärtsbewegung der Preise aus. Nicht von einem Einbrechen.“