"Hummus" (Kichererbsendip)

Portionen: 4

Zutaten:

250 g gekochte Kichererbsen (aus der Dose oder 125 g getrocknete Kichererbsen über Nacht einweichen und ca. 1,5 h kochen)

1 dicke Knoblauchzehe

4 TL Tahin (Sesampaste aus dem Reformhaus, Asiashop oder Bioladen)

Saft einer halben Zitrone

2 EL natives Olivenöl

Salz

1 TL Paprika edelsüß

1 TL Kreuzkümmel

½ Bund glatte Petersilie

Zunächst die eingeweichten und gekochten Kichererbsen zusammen mit vier Teelöffeln Sesampaste und dem Saft einer halben Zitrone sowie zwei Esslöffeln kalt gepresstem Olivenöl in ein Rührgefäß geben und mit dem Stabmixer gründlich pürieren. Petersilie fein hacken. Nun den Knoblauch in die Kichererbsenmasse hineinpressen. Zuletzt mit Salz, Paprika und Kreuzkümmel abschmecken, die frische Petersilie hineingeben und noch einmal gründlich vermengen. Dazu reicht man am besten Tomaten, Oliven und ein frisches Fladenbrot. Sofort verzehren.

