Keine Messanlagen in Deutschland haben dieses Jahr so häufig den Ozon-Höchstwert überschritten wie Stationen im Schwarzwald. Das hat auch mit der sauberen Luft der Region zu tun.

Beim Thema Ozonwerte denken viele unweigerlich an die 90er Jahre. Damals gehörten Ozonwarnungen im Sommer zum Alltag, es gab Tempolimits und sogar Fahrverbote. Mittlerweile scheint das Problem aus der Öffentlichkeit verschwunden, dabei gibt es weiterhin hohe Werte.

Im idyllischen Münstertal - hier die Klosteranlage St. Trudpert - ist die Ozonbelastung hoch. SWR

Allerdings: Die ganz hohen Extremwerte aus den 90er und frühen 2000er wurden seit Jahren nicht mehr gemessen. Es gab eine Art Entwarnung – gleichzeitig stiegen aber die mittleren Ozonwerte.

Schon im Vorjahr schlechte Werte

Es gibt einen Zielwert der EU, der eingehalten werden muss zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Dieser Wert liegt bei 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft über den Tag hinweg. Dieser Wert sollte an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden. 2018 wurde dieses Ziel an keiner einzigen Messstation in Deutschland eingehalten. Diesen Sommer setzen die Überschreitungen den Trend aus dem Vorjahr fort.

Im Südschwarzwald bei Freiburg in Schauinsland wurden die zweithöchsten Ozon-Werte gemessen. SWR Greta Faust

Schon 2018 war der Südschwarzwald ganz weit vorne als eine der Regionen mit der höchsten Ozon-Belastung in Deutschland. Die Überschreitungen sind jetzt keine Überraschung – auch wenn man die Entstehung von Ozon betrachtet.

Ozon ist ein Gas. Es kommt nicht direkt aus dem Auspuff oder dem Schornstein, sondern bildet sich aus anderen Luftschadstoffen: Unter anderem aus Stickstoffoxiden bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen. Deswegen ist die Belastung im Süden schon mal höher als im Norden, weil hier das Wetter besser ist und die Wetterlagen stabiler.

Höher gelegene Messstationen bekommen keine frische Luft

In der Stadt gibt es andere Luftschadstoffe, die das Ozon wieder abbauen können. Auf dem Land gibt es die nicht, deswegen sind auf dem Land in der Regel die Ozonwerte höher als in der Stadt. Außerdem sind die Ozonwert in Mittelgebirgen oft höher als in der Ebene. Denn je höher auf einem Berg eine Messstation liegt, desto eher ist diese Station vom nächtlichen Luftaustausch ausgeschlossen. Das einmal gebildete Ozon kann sich dort nicht mehr so leicht abbauen.

Ozon ist ein Reizgas

Ozon ist ein Reizgas. Es reizt die Atemwege, kann Husten, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden verursachen. Laut Umweltbundesamt reagiert etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung empfindlich auf Ozon.

Das kann sich verstärken bei körperlicher Anstrengung. Deswegen empfiehlt das Umweltbundesamt: Vorgeschädigte Personen oder auch Kinder, die Atemwegserkrankungen haben, sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengung vermeiden.