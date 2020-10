Hochsommer - dass heißt Sonne satt und Temperaturen über 30 Grad. Doch so toll das schöne Wetter für Viele auch ist: Gerade jetzt sollte man sich vor zu viel Sonne in Acht nehmen.

Lange und direkte Sonneneinstrahlung ist irgendwann nicht nur unangenehm, sondern wird richtig gefährlich. Nämlich dann, wenn Überhitzung droht.

Der Sonnenstich

Kinder und Glatzköpfige sind besonders gefährdet dpa Bildfunk Picture Alliance

Beim Sonnenstich führt letztlich eine überlange Sonneneinstrahlung des Kopfes zur Reizung der Hirnhaut. Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Menschen mit wenig Kopfhaaren oder einer Glatze sind hier naturgemäß besonders gefährdet. Kreislaufprobleme, Schwindel und Erbrechen können die Folge sein. Dann hilft nur: schnell raus aus der Sonne, in den Schatten und ausruhen!

Die Folgen eines Sonnenstichs können einen dann sogar noch mehrere Tage lang verfolgen - etwa leichte Kopfschmerzen oder Schwindel. Besser ist es also auch in den nächsten Tagen die Sonne zu meiden. Folgeschäden hat ein Sonnenstich in der Regel aber nicht. Dennoch wäre es wohl am besten, es gar nicht so weit kommen zu lassen: Es also mit dem Sonnenbaden nicht zu übertreiben, sich immer gut einzucremen - und insbesondere den Kopf im Schatten zu halten oder mit Hut oder Mütze bedecken und so gegen all zu viel Sonne schützen.

Der Hitzschlag

Menschen, die trotz Hitze Sport treiben wollen, sollten besonders achtsam sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

Weitaus gefährlicher als der Sonnenstich ist der Hitzschlag. Er ist sozusagen "die Steigerung des Sonnenstichs", der Hitzekollaps. Zu viel Sonne und zu viel Hitze führen dabei zu einem Kreislaufkollaps, der im schlimmsten Fall sogar die Organe und das Hirn nachhaltig schädigen kann. Der Hitzschlag tritt dabei - der Name sagt es bereits - sehr schnell und plötzlich auf: Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sind die Symptome.

Dann hilft nur schnelles Handeln: Raus aus der Sonne, rein in den Schatten - und kühlen, kühlen, kühlen. Mit Eis, mit Wasser, mit frischer Luft. Aber Vorsicht: zu kalt dürfen Wasser und Luft dann auch wieder nicht sein, sonst droht ein weiterer Kreislaufkollaps durch den Kälteschock. Also etwa Eis oder Coolpacks lieber in Handtücher wickeln, bevor man sie dem Betroffenen auf die Stirm legt.

Wohl dem, der es mit dem Sonnenbaden nicht übertreibt - und seinen Kopf bedeckt... dpa Bildfunk Picture Alliance

Außerdem gilt nun: trinken, trinken, trinken. Denn der erlittene Flüssigkeits- und Mineralstoffverlust muss ausgeglichen werden. Wirkt der Betroffene dann aber weiterhin apatisch, oder wird er sogar wieder bewusstlos, sollte der Notarzt gerufen oder schnellstmöglich in die Klinik gefahren werden. Ein Hitzeschlag ist jedenfalls eine richtig ernste Sache!