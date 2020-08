Seit Montag, 10. August 2020, hat eine Hitzewelle den Südwesten fest im Griff: Temperaturen von 35 Grad Celsius wurden spätestens am Nachmittag in den meisten Orten erreicht. Dazu fehlen auch dieses Jahr wieder die Niederschläge, wie schon in den beiden vorangehenden. Wie wirkt sich der Hitzesommer 2020 auf Mensch und Natur aus? mehr...