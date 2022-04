per Mail teilen

Woher kommen die vielen Schoko-Osterhasen? Es gehört zu den modernen Mythen, dass die Osterhasen ursprünglich mal Schoko-Weihnachtsmänner waren. Doch das stimmt so nicht.

Schoko-Osterhasen aus Schoko-Weihnachtsmännern herzustellen, wäre in erster Linie viel zu teuer. Denn die Hasen einzusammeln, auszuwickeln und wieder neu einzukleiden, das wäre alles Handarbeit. Und die kann und will niemand bezahlen. Das "Umschmelzen" der Nikoläuse in Hasen schon gar nicht. Außerdem würde darunter auch die Qualität der Schokolade leiden.

Die Ähnlichkeit zum Schoko-Weihnachtsmann ist jedenfalls da, bei der Osterhasen-Produktion. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Schokohasen leben kurz

Gut 220 Millionen Hasen und Hasenartiges aus Schokolade wird pro Jahr hergestellt. Etwas weniger als die Hälfte davon wird übrigens ins Ausland verkauft. Der Handel drückt die Überzähligen dann nach dem Fest als Schnäppchen raus, verschenkt sie an Kinderheime oder wirft sie am Ende sogar weg.

Was das Gerücht immer wieder nährt: Unter dem Hasenpelz steckt in manchen Fällen ein Hohlkörper, der genauso gut auch als Weihnachtmann durchgehen könnte. Es gibt gelegentlich so neutrale Figuren, dass sie für beides verwendet werden können.

Schokohasen und Schokoweihnachtsmänner teilen sich die Saison

Im Sommer wird für Weihnachten gegossen, an Weihnachten werden die Osterhasen gelegt - so ist die Schokoladen-Hasen- und Nikolaus-Produktion geregelt. Die Schokolade ist übrigens nicht schlechter als die normale Tafelware. Jedenfalls bei den Markenprodukten - sie ist nur viel teurer!

Schokospezialisten sagen: Wenn der Eindruck entsteht, die hohlen Figuren schmecken anders, liegt es daran, dass sie dünneres Material haben als die Tafeln. Denn wie dick die Schokolade ist, hat einen großen Einfluss auf den Geschmack der Hasen und Nikoläuse.

Schokohasen schmecken etwas anders, weil die Schokolade dünner als bei Schokoladentafeln ist. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Inhaltlich sind Hasen und Nikoläuse aus Schokolade in der Regel unbedenklich

Normalerweise sind die Hohlmänner, egal ob Hasen oder Nikoläuse, auch inhaltsstofflich soweit okay. Auch wenn bei Labortests gerne mal "Spuren" von Pestiziden und Mineralölprodukten gefunden werden. Denn die sind praktisch überall zu finden.

Weiß angelaufene Schokolade, Würmer und Verfall sind in der Regel die Folge von sinnlosen Weihnachtsmänner-Sammelaktionen nach dem Motto "...und hier die Figuren, die mir meine Frau in den vergangenen 23 Jahren geschenkt hat."