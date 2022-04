So viele hartgekochte Ostereier pro Tag sind gesund

per Mail teilen

Das Osternest quillt über - so viele bunte Eier vom Osterhasen. Fragt sich, wie viele hartgekochte Ostereier man täglich verputzen darf, ohne dass es der Gesundheit schadet?

Ernährungswissenschaftler gehen heute nicht mehr davon aus, dass ein hoher Eierverbrauch den Blutcholesterinspiegel hochtreibt. Das Risiko für einen Herzinfarkt und für Arteriosklerose hängt von anderen körpereigenen Mechanismen ab - und nicht davon, wie viel Cholesterin wir essen. Das gilt als sicher. In Studien hatten auch Menschen, die täglich Eier essen, kein erhöhtes Risiko, deshalb krank zu werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieht kein Problem darin, vier Eier pro Woche zu essen.

Nährstoffbombe Hühnerei

Ein durchschnittliches Hühnerei wiegt zwar nur 63 Gramm, doch darin stecken jede Menge wichtige Nährstoffe. Am wichtigsten ist das Eiweiß. Hühnereiweiß kann von unserem Körper zu hundert Prozent in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden. Das ist wiederum Grundlage für fast alle Funktionen in unserem Körper.

Im gelben Eidotter stecken beachtliche Mengen Vitamine und Mineralstoffe. Am wichtigsten sind Eisen und Zink. Bei den Vitaminen spielen die Folsäure und die Vitamine A, B2, E, und K die Hauptrolle. Sie sind gut für die Blutgerinnung, die allgemeine Zellentwicklung und den Fettstoffwechsel.

An Ostern ausnahmsweise mehr Eier zu essen, ist für Gesunde unbedenklich. imago images Paul von Stroheim

Cholesterinspiegel hängt nicht allein vom Essen ab

Sogar das Fett im Ei ist gut, weil es zu über 60 Prozent aus einfach ungesättigten Fettsäuren besteht. Die wirken sich positiv auf unsere Blutfettwerte aus. Alle diese gesunden Stoffe bleiben beim Garen des Eis weitgehend erhalten. Gesunde Menschen, die nicht mit ihrem Cholesterinspiegel kämpfen, dürfen sich ruhigen Gewissens fast täglich ein Ei gönnen. Einrechnen in die Tagesmenge sollte man allerdings auch die verarbeiteten Eier in Kuchen, Desserts oder ähnlichem.

Zu Ostern darfs ausnahmsweise ein Ei mehr sein

Ob und wie wir die hartgekochten Ostereier von Ostern wirklich gerne essen, da ist Kreativität gefragt - von Eiersalat bis zu gefüllten Eiern.

Eine kurzfristige Überdosis an Eiern verursacht uns aber bestimmt keine gesundheitlichen Probleme.