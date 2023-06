Neues bei den Fahrgastrechten und der Sommerfahrplan bringt für Bahn-Kunden positive als auch negative Änderungen: Ihre Rechte bei Sitzplatzreservierungen, Verspätungen und Co.

Die Deutsche Bahn zeigt sich bei längeren Streiks in vielen Fällen kulant, was die Nutzung von Fahrkarten im Fernverkehr angeht. Die Regeln für die Kulanz finden Sie kurz vor dem Streik auf der Homepage der Bahn. Für alle, die Ihre Reise nicht verschieben können, beantworten wir wichtige Fragen.

Ab dem 7. Juni 2023 gilt eine neue EU-Verordnung. Diese „Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr“ (EU 2021/782) bringt Änderungen im Sinne der Bahnkunden aber auch der Bahn selbst.

Positive Änderungen sind beispielsweise, dass die Deutsche Bahn mehr Fahrrad-Mitnahmemöglichkeiten bereitstellen muss. Und für Menschen mit Mobilitätsbeschränkung halbiert sich die Voranmeldezeit bei Fahrtbuchungen von 48 auf 24 Stunden.

Zudem ändern sich die Entschädigungsverpflichtungen der Deutschen Bahn – allerdings kaum zugunsten der Fahrgäste. Es gibt drei Arten von Vorkommnissen, aufgrund welcher die Bahn künftig bei Verspätung nicht mehr zahlen muss: Außergewöhnliche Umstände, Handlungen Dritter und Verschulden eines Fahrgasts.

1. Außergewöhnliche Umstände: Wetterbedingungen und Entschädigungen

Wenn die Bahn künftig nachweisen kann, dass es zur Zugverspätung aufgrund von Extremwetter oder Naturkatastrophen gekommen ist, muss sie keine Entschädigungszahlungen mehr leisten. Konkret heißt es: „Solche Ereignisse sollten im Unterschied zu normalen jahreszeitlich bedingten Witterungsbedingungen, wie Herbststürmen oder regelmäßig auftretenden städtischen Überflutungen aufgrund der Gezeiten oder der Schneeschmelze, außergewöhnliche Naturkatastrophen darstellen.“

Wo die Grenze zwischen Unwetter mit Entschädigungsanspruch und Naturkatastrophe ohne Entschädigungsanspruch liegt, wird einzeln zu entscheiden sein.

2. Zugausfälle und Verspätungen aufgrund Handlungen Dritter

Bei „Handlungen Dritter“ geht es zum Beispiel um Personen im Gleisbett, einen Polizeieinsatz oder Meldungen wie „Notarzteinsatz am Gleis“. Tritt einer dieser Gründe ein, muss die Bahn bei Verspätung nicht mehr zahlen.

Übrigens: Als „Handlungen Dritter“ ist nicht die Gewerkschaft gemeint. Bei Streiks muss die Bahn weiter entschädigen.

3. Zugverspätungen aufgrund von Verschulden eines Fahrgastes

Neben Handlungen Dritter kann auch das Verhalten von Fahrgästen Grund zur Verspätung sein, beispielsweise wenn die Notbremse aus Spaß gezogen wird oder Türen aufgrund einer Verabschiedung von Fahrgästen offengehalten werden. In solch einem Verspätungsfall muss die Bahn nicht mehr zahlen.

Es gilt generell: Wenn Betroffene schon mit einer Stunde Verspätung in den Zug einsteigen, wissen Fahrgäste im Zweifel gar nicht, warum der Zug zu spät ist, wenn dieser schon hunderte Kilometer unterwegs war. Es steht zu befürchten, dass die Bahn diese Regelungen zumindest eher zu ihren eigenen Gunsten auslegt. Deshalb: Immer den Erstattungsantrag stellen, denn die Deutsche Bahn muss dann nachweisen, was für Bedingungen geherrscht haben, und weshalb die Erstattung gegebenefalls abgelehnt wird.

Sommerfahrplan 2023 Ab dem 11. Juni 2023 gilt zudem der Sommerfahrplan der Bahn. Vorgesehen sind beispielsweise 19.000 zusätzliche Sitzplätze. Andere Änderungen betreffen beispielsweise die Sitzplatzreservierung – sie sind teurer geworden. Konkret: Erste-Klasse-Reservierungen als Super Sparpreise und Sparpreise enthalten keine Sitzplatzreservierung mehr. Die Reservierung kostet künftig 5,90 Euro.

Der Preis der Sitzplatzreservierung in der 2. Klasse wird von 4,50 Euro auf 4,90 Euro erhöht.

Familienreservierungen belaufen sich anstelle von neun Euro nun auf 9,80 Euro für die ganze Familie.

belaufen sich anstelle von neun Euro nun auf 9,80 Euro für die ganze Familie. Zudem entfallen Dauerreservierungen aus dem Angebot der Deutschen Bahn.

Wieviel Geld man erstattet bekommt von der Bahn, hängt davon ab, wie groß die Verspätung bei der Ankunft ist. Erstattet werden:

ab 60 Minuten Verspätung: 25 Prozent des bezahlten Fahrpreises

ab 120 Minuten Verspätung: 50 Prozent des bezahlten Fahrpreises

Verspätung: 50 Prozent des bezahlten Fahrpreises ab 30 Minuten Verspätung wird bereits der ICE-Sprinter-Aufpreis erstattet.

Relevant ist jeweils die Verspätung am Zielbahnhof. Bei angekündigten Verspätungen von mindestens 20 Minuten haben Fahrgäste die Möglichkeit, einen anderen Zug zu nutzen.

Ab einer zu erwartenden Verspätung von mindestens 60 Minuten am Zielbahnhof kann man alternativ auch vom Vertrag zurücktreten und den Fahrpreis zurückverlangen. Das ist auch mitten auf der Reisestrecke erlaubt und Betroffene können sich anteilig den Preis, für den nicht genutzten Streckenabschnitt erstatten lassen. Das gilt auch, wenn es ein Sparpreis-Ticket ist, das regulär nicht umtauschbar ist.

Bei Verspätung von mehr als 20 Minuten ist ein Produktklassen-Wechsel fast immer möglich. Das gilt konkret:



Von Regional-Express auf IC ist im Verspätungsfall ein Upgrade möglich, Fahrgäste müssen den Zuschlag aber vorstrecken und können diesen im Anschluss bei der DB zurückholen.

Von Regional-Express auf ICE ist im Verspätungsfall ein Upgrade möglich, Fahrgäste müssen den Zuschlag aber vorstrecken und können diesen im Anschluss bei der DB zurückholen.

ist im Verspätungsfall ein Upgrade möglich, Fahrgäste müssen den Zuschlag aber vorstrecken und können diesen im Anschluss bei der DB zurückholen. Von IC auf ICE ist das Ticket-Upgrade bei Verspätung oder Ausfall ohne Extrakosten direkt möglich.

ist das Ticket-Upgrade bei Verspätung oder Ausfall ohne Extrakosten direkt möglich. Mit 49-Euro-Ticket ist kein Upgrade vom Regioverkehr auf IC/ICE möglich. Grund: Das Deutschland-Ticket gehört zu den sogenannten Tickets mit „erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt“ mit einer Ersparnis von mehr als 50 Prozent und dies schließt die Deutsche Bahn von der Upgrade-Regelung bei Verspätung aus.

Welche Entschädigungen gibt es bei Zeitkarten und der Bahncard 100?

Für Verspätungen mit Zeitkarten oder der Bahncard 100 zahlt die Bahn pauschale Entschädigungen, die ab einer Verspätung von 60 Minuten greifen. Außerdem bekommen Sie hier grundsätzlich nicht mehr als 25 Prozent des Fahrkartenwertes erstattet.

Diese Apps informieren über Bahn-Verspätungen Wer sich nicht nur auf die Ansagen am Bahnhof verlassen will, dem stellt die Bahn zwei kostenlose Apps zur Verfügung, die über Verspätungen informieren. Der „DB Streckenagent" ist für Pendler im Nahverkehr konzipiert und der „DB Navigator“ für Fernreisende. Welche Unterschiede es bei den beiden Apps gibt, können Sie auf der Vergleichsseite der Bahn nachlesen.

Zahlt die Bahn, wenn ich durch Verspätungen meinen Flug verpasse?

Die Bahn haftet bei Verspätungen nicht für Folgeschäden. Wer also wegen einer verspäteten Zugfahrt seinen Flug verpasst, erhält dafür keine Entschädigung. Gerichte haben entschieden, dass Urlauber einen Zug wählen müssen, der mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen ankommt.

Ausnahmen: Bei Rail Inclusive Tours (RIT), Veranstalterreisen und Pauschalreisen haben Sie möglicherweise Rechte gegenüber dem Reiseveranstalter. Bei solchen Tickets lohnt es sich, genauer hinzuschauen, da Kunden teils zusätzliche Rechte bei Verspätungen haben können.

Wenn die Bahn kein anderes Verkehrsmittel oder eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt, werden Ihnen Kosten - beispielsweise für ein Taxi - in maximaler Höhe von 80 Euro erstattet, wenn eine der folgenden Situationen zutrifft:





Die planmäßige Ankunftszeit liegt zwischen 0 und 5 Uhr, und es kommt zu einer zu erwartenden Verspätung von mindestens 60 Minuten am Zielbahnhof.

Der Zug fällt aus, und es handelt sich dabei um die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages.

Der Zielbahnhof kann ohne Nutzung eines anderen Verkehrsmittels nicht mehr bis 24 Uhr erreicht werden.

Wichtig: Sie sollten vor der Nutzung eines Taxis mit der Bahn Kontakt aufnehmen. Nur wenn das nicht möglich ist - und zwar aus vom Unternehmen zu vertretenden Gründen - bekommen Sie Ihr Geld auch ohne vorherige Erstattungszusage zurück. Teilweise bietet die Bahn von sich aus Sammeltaxen am Bahnhof an. Diese sollten Reisende nutzen, sonst wird es mit der Entschädigung schwierig.

Tipp: An manchen Bahnhöfen erhält man auch Taxigutscheine. Dann müssen Sie das Geld erst gar nicht vorstrecken.

Als Bahnkunde bekommt man mitunter die Kosten für ein Taxi erstattet. dpa Bildfunk Foto: David Young/dpa

Ist wegen eines Zugausfalls oder einer Verspätung eine Fortsetzung der Fahrt am selben Tag nicht möglich oder nicht zumutbar, werden Ihnen auch angemessene Übernachtungskosten ersetzt. Die Bahn übernimmt dann auch die Kosten für die Hin- und die Rückfahrt zur Unterkunft. Allerdings kann die Bahn entscheiden, für welche Unterkunft sie die Kosten übernimmt. Wenn sie von sich aus Hotelübernachtungen oder auch Übernachtungszüge anbietet, sollten Reisende das Angebot annehmen, sonst kommt eine Entschädigung meistens nicht infrage.

Tipp: Versuchen Sie vorher, Kontakt mit der Bahn aufzunehmen, beispielsweise am Serviceschalter, und lassen Sie sich den Stand der Dinge bestätigen. Denn freie Hotelwahl (im angemessenen Rahmen) haben Sie nur, wenn Sie keinen Bahnmitarbeitenden mehr erreichen konnten. Außerdem ersparen Sie sich so später unter Umständen viel Ärger. Und: Sammeln Sie sorgfältig alle Belege.

Wer ein Online-Kundenkonto bei der Deutschen Bahn hat und darüber seine Fahrkarte gekauft hat, kann die Erstattung auch online beantragen: entweder über die Bahn-App DB Navigator oder auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Für alle anderen gilt: Lassen Sie sich am besten gleich im Zug ein Fahrgastrechte-Formular aushändigen, auf dem der Zugbegleiter die Verspätung bereits eingetragen hat. Alternativ können Sie für die Bestätigung nach der Fahrt zum Servicepoint oder zur Information gehen.

Doch auch ohne Bestätigung können Betroffene Geld einfordern. Informationen dazu finden Sie auf der Fahrgastrechte-Seite der Deutschen Bahn, dort gibt es das Formular auch in der Online-Version. Ausdrucken muss man es aber trotzdem, denn es muss per Post oder am Serviceschalter eingereicht werden.

Fahrgäste können sich den Betrag von der Bahn überweisen lassen oder einen Gutschein wählen. Wenn eine schriftliche Bestätigung der Verspätung vorliegt, können Fahrgäste mit dem ausgefüllten Formular mit den Originalfahrkarten auch in ein DB-Reisezentrum gehen. Das gilt allerdings nur für die Entschädigung bezüglich des Tickets. Alles andere, wie Taxi- oder Hotelkosten, muss beim zentralen Servicecenter Fahrgastrechte (DB Dialog GmbH, Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main) eingereicht werden.

Fristen: Die Ansprüche müssen spätestens ein Jahr nach Ablauf der Geltungsdauer der zugehörigen Fahrkarte geltend gemacht werden.

Tipp: Wer bei Zugreisen immer ein Fahrgastrechte-Formular dabei hat, kann es bei Verspätungen während der Fahrt ausfüllen und bestätigen lassen und es am Zielbahnhof am Service-Point abgeben. So spart man sich den Gang zum Briefkasten und man hat die nötigen Daten noch im Kopf.

Sollten Sie mit einer Entscheidung der Bahn bezüglich Ihrer Fahrgastrechte nicht einverstanden sein, können Sie schriftlich Widerspruch einreichen, ebenfalls beim Servicecenter Fahrgastrechte. In diesem Fall wird Ihre Eingabe nochmal - von einem anderen Mitarbeitenden - geprüft.

Sind Sie auch mit diesem Ergebnis nicht zufrieden, können Sie sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SöP) wenden.

Ist der Ticketautomat defekt, dürfen Bahnfahrende auch ohne Ticket einsteigen. Sie müssen aber nachweisen, dass der Automat tatsächlich defekt war. Fotos vom kaputten Automaten, die Automatennummer oder Zeugen können hier hilfreich sein.

Es kann sein, dass der Kontrolleur zunächst trotzdem ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ bzw. eine Fahrpreisnacherhebung einfordert. Bundesweit beträgt diese Strafzahlung fürs Schwarzfahren 60 Euro.

Die Fahrpreisnacherhebung wird in der Regel fällig, wenn man aus anderen Gründen zum Schwarzfahrer wider Willen wurde – etwa, weil man das Ticket zu Hause liegen gelassen hat, der Ausdruck nicht lesbar ist oder beim Handyticket der Akku des Smartphones leer ist.

Auch wer mit einem alten Ticket fährt, welches vor einer Tarifänderung gekauft wurde, muss aufpassen. Nach Tarifänderungen sind alte Tickets in der Regel nur noch drei Monate gültig.

Falscher Name auf dem Ticket

Als Schwarzfahren wird von der Bahn zudem gewertet, wenn ein falscher Name auf dem Ticket steht. Bei digitalen Tickets, die für andere Personen gebucht werden, muss man daher gut aufpassen, dass das Ticket tatsächlich auf die jeweilige Person ausgestellt wird. Bei am Automaten gekauften Tickets gibt es dieses Problem nicht – sie sind in der Regel anonym (Ausnahme: Fahrkarten wie Ländertickets, wo man auch bei der Papierversion den Namen eintragen muss).

Hier erklären wir Schritt für Schritt, wie man in der DB-App ein Ticket für jemand anderes buchen kann, ohne selbst mitzureisen:

Tickets nicht mehr beim Zugbegleiter im Zug lösen

Seit 2022 kann man Tickets der Deutschen Bahn nicht mehr beim Zugbegleiter im Zug lösen (Ausnahme: Menschen mit einer Behinderung ab Grad 50). Man hat jedoch bis zu zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges Zeit, ein Online-Ticket zu kaufen – verstreicht dieser Zeitraum und man wird erwischt, gilt auch dies als Schwarzfahren.

Tipp: Zahlen Sie möglichst nicht vor Ort, sondern warten Sie auf die Zahlungsaufforderung per Post und widersprechen Sie. Dann sollten Sie Ihre Nachweise vorlegen.

Wo muss man für Fahrräder in der Bahn zahlen?

Die Fahrradmitnahme ist in Deutschland unterschiedlich geregelt. Im Fernverkehr und in IC-Zügen ist für Fahrräder ein Fahrrad-Ticket nötig. Sollte vor Ort noch Platz sein, kann man auch spontan eine Mitnahme organisieren und nachzahlen. Die Mitnahme im DB Nahverkehr ist in manchen Bundesländern kostenlos. In den regionalen Verkehrsverbünden ist die Fahrradmitnahme wieder unterschiedlich geregelt. Während des Berufsverkehrs (z.B. zwischen 6 und 9 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr) oder an speziellen Tagen wie Feiertagen gibt es mancherorts Sperrzeiten für die Fahrradmitnahme.

Achtung: Modelle mit großem Platzbedarf dürfen nicht überall mitfahren und normale Fahrradanhänger zählen wie ein zweites Fahrrad.

Brauchen Hunde eine Fahrkarte?

Auch größere Hunde brauchen unter Umständen eine eigene Fahrkarte. Auch das regeln die verschiedenen Verkehrsverbünde unterschiedlich.

Die Bahn darf, wenn der Zug überfüllt ist, Reisende aus dem Zug werfen. Auch wenn diese ein gültiges Ticket haben. Das muss die Bahn im Zweifelsfall aus Sicherheitsgründen sogar tun, wenn der Zug zu mehr als 200 Prozent belegt ist oder Notausstiege nicht gesichert sind.

Reisende ohne eine Sitzplatzreservierung werden in solchen Fällen gebeten, auf einen anderen Zug auszuweichen und mitunter werden zusätzlich Gutscheine angeboten. Auch wer einen Sitzplatz reserviert hat, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen: Es kann passieren, dass Sie aufgefordert werden, Ihren Sitzplatz zu räumen, beispielsweise für Schwangere, Eltern mit kleinen Kindern oder Behinderte. Ob man dabei mit einem Sparticket unterwegs ist, spielt laut Bahn aber keine Rolle. Gleiches gilt für Fahrräder, da Rollatoren, Rollstühle und Kinderwagen Vorrang haben.

Reservierungen gelten generell nur, wenn der Zug planmäßig zusammengesetzt wird bzw. der reservierte Platz auch vorhanden ist. Bei Ersatzzügen, abgehängten Wagons oder Doppelbuchungen können sie nichtig werden. Bei Überfüllung kann der Zugchef die Reservierungen aufheben. In solchen Fällen erhält man den Preis auf Antrag erstattet, jedoch keinen neuen Sitzplatz. Lediglich der Zugchef kann dann die 1. Klasse freigeben oder einzelnen Passagieren Zutritt gewähren.

Gut zu wissen: Bei der Bahn gibt es eine Dienstanweisung, dass Minderjährige ohne Begleitung nicht von der Fahrt ausgeschlossen werden dürfen. Das gilt sogar, wenn sie kein gültiges Ticket haben. Auch für alle Kinder unter 14 Jahren ist die Rechtslage eindeutig: Es muss sichergestellt werden, dass ein Kind nicht hilflos alleine zurückbleibt.

Unterschiedliche Urteile zu defekten Zugtoiletten

Erleiden Fahrgäste gesundheitliche Schäden durch ein Organisationsverschulden der Bahn, haben sie möglicherweise Anspruch auf Schmerzensgeld. Zu nicht benutzbaren Zugtoiletten gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile. So hat das Landgericht Trier (Urteil vom 18. Februar 2016, Az. 1 S 131/15) entschieden, dass Reisende in Zügen mit Halt im Zweifelsfall aussteigen und den nächsten Zug nehmen müssen, wenn sie dringend auf die Toilette müssen und kein benutzbares WC im Zug vorfinden. Eine Frau hatte sich aus diesem Grund in die Hosen gemacht und geklagt.

Das Amtsgericht Frankfurt hatte dagegen in einem Urteil von 2002 (AZ 32 C 261/01) einem Mann Schmerzensgeld in Höhe von 400 Euro zugesprochen. Er hatte zwei Stunden lang in einem ICE keine funktionierende Toilette finden können, da die Klos wegen Wassermangel alle automatisch verriegelt worden waren.

Welche Rechte hat man bei defekten Klimaanlagen und Heizungen?

Bei kaputten Klimaanlagen oder Heizungen muss die Bahn dafür sorgen, dass die Reisenden keine gesundheitlichen Schäden davontragen. Fahrgäste, die unter der sengenden Hitze oder klirrenden Kälte so stark gelitten haben, dass sie zum Arzt mussten, sollten sich das durch ein Attest bestätigen lassen. Bisher gibt es dazu noch kein Urteil. Im Sommer 2018 zahlte die Bahn wegen defekter Klimaanlagen aber freiwillig eine Entschädigung in Höhe von 500 Euro pro Fahrgast.

Der Reisende ist dazu verpflichtet, sein Gepäck gut zu bewachen, denn der Transport geht auf sein eigenes Risiko. Auch Gepäckversicherungen zahlen in der Regel nur dann, wenn man das Gepäck die ganze Zeit bei sich hatte.

Anders sieht es mitunter aus, wenn man sein Fahrrad im Fahrradabteil mit einem Schloss befestigt hat und es trotzdem geklaut wird. Das Landgericht Hannover entschied in so einem Fall, dass die Bahn den Schaden ersetzen muss, da sie außer dem Anbieten der Fahrradhalterung keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe.

Wer haftet bei Unfällen im Bahnhof?

Die Bahn haftet in vielen Fällen nicht, wenn Reisende im Bahnhof verunglücken. Die Gerichte verlangen von den Reisenden in der Regel Eigenverantwortung.

Auch wenn Bahnfahrende wegen des Höhenunterschieds zwischen Zug und Bahnsteig stürzen, kann die Bahn dafür nicht haftbar gemacht werden. Genauso wenn Reisende in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug stürzen. So entschied das Amtsgericht München. Auch wer in der Tür eingeklemmt wird, weil er zu spät in den Zug einsteigt, hat schlechte Karten.