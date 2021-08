Und, wie machen Sie's? Mit Pulver, flüssig, mit kleinen gefüllten Kissen - und ab damit in die Waschmaschine. Vor 110 Jahren kam das erste "selbsttätige Waschmittel" auf den Markt.

Die weiße Dame von 1922 war ein früher Erfolg in der Werbung für das erste Waschpulver

Das war längst nicht immer so einfach, lässig, nebenher - ab in die Waschmaschine, Knopfdruck, los. Wäschewaschen war früher eine echte Schufterei. Vor 110 Jahren, mit dem ersten "selbsttätigen Waschmittel" - Persil - wurde vieles leichter.

Der hessische Lehrersohn Fritz Henkel schuf das Pulver und aus den ersten Silben auch den Namen "Persil", der noch vor dem Ersten Weltkrieg zu einer Weltmarke wurde. Das kleine grüne 250-Gramm-Paket für 35 Pfennig war mehr als doppelt so teuer wie die herkömmlichen Waschmittel und trotzdem bald in jedem Laden zu finden. "Pauline, lass das Reiben sein", jubelte die Reklame.

Statt schlagen, walken, bürsten und im heißen Kochkessel umrühren, hieß es 1907: Nur einmal kochen, kein Reiben und trotzdem weiße Wäsche.

Ein handlicher Karton, grün-weiß-rot im Hochformat - und da steckt alles drin: Waschmittel, Reinigungsmittel, Bleichmittel. Die Chemie macht's möglich: PERborate zum bleichen, SILikate als Grundstoff. So bekam das Produkt seinen Namen - über all die Jahre ein Begriff.

Handwäsche wurde einfacher - aber immer noch ohne Waschmaschine

Dieser nette Mann früher in der Fernsehwerbung, der immer so seine Hand auf die Packung gelegt hatte - was hat er gesagt? "Persil, da weiß man, was man hat." Aber weit bevor der Fernseher kam, war das neue Waschmittel erst mal ein paar Jahrzehnte immer noch für die Handwäsche. Denn die vollautomatische Waschmaschine kam erst in den 1950er Jahren. Die Hausfrau in der Werbung sagte damals: "Meine Waschfrau, meine Constructa."

Chemie für Wäsche schadet Umwelt

Neues Pulver, neue Maschine und immer wieder Neues aus dem Chemielabor: optische Aufheller, die das Weiß noch weißer aussehen lassen. Synthetische Tenside, die den Schmutz lösen, in den Kläranlagen aber nicht abgebaut wurden und für Schaumberge auf den Flüssen sorgten. Phosphate, die das Wasser enthärten, aber auch die Algen düngen, die den Seen den Sauerstoff nahmen, bis sie tot waren.

"Zieht leuchtend heller weißer Schein, mit Sauberkeit und Frische ein"

In der Werbung flattert das leuchtend weiße Tischtuch wie im Trickfilm aus dem Schrank, legt sich auf den Tisch und strahlt.

In der Gesetzgebung flattern nach und nach Verordnungen, die dafür sorgen, dass die Waschmittel inzwischen weitgehend phosphatfrei sind, und dass die Tenside zu 80 Prozent biologisch abbaubar sein müssen. Bleichmittel entfällt, wo es nicht nötig ist, wie im Colorwaschmittel. Mit neuen Rezepturen ist für den gleichen Wäscheberg heute viel weniger Waschmittel nötig.

Kompakte Waschmittel sorgen für mehr Nachhaltigkeit

Die Düsseldorfer Firma Henkel produziert Persil bis heute. Als Pulver, flüssig, in Perlen oder als Gel. Umwelt und Nachhaltigkeit spielen inzwischen eine größere Rolle. Aber sonst könnte die erste Persil-Fernsehwerbung von damals sogar heute noch laufen. Xaver hat im feinen Restaurant gekleckert, seine Liesl schimpft und der Wirt sagt nur: "Zum Glück gibt's ja Persil." - "Siagst Liesl, das ist eben der Unterschied zwischen Dir und dem feinen Mann..."

Von Alice Thiel-Sonnen, SWR Umwelt und Ernährung | Online: Heidi Keller