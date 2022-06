Auch in Europa breiten sich Wüsten aus

Dieses Wochenende ist Welt-Wüsten-Tag oder genauer gesagt der Weltgedenktag zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Davon nehmen die wenigsten Menschen Notiz - aber das könnte ein Fehler sein.

Die Sahara ist mit fast 9,5 Millionen Quadratkilometern die weltweit größte Sandwüste, 26 mal so groß wie Deutschland. Sie erstreckt sich über elf Länder. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Wüstenbildung gilt - neben dem Klimawandel und dem Verlust der Artenvielfalt - als eine der größten Umweltherausforderungen. Und sie betrifft alle.

Wüsten gibt es auch in Europa

In der Wüste von Tabernas im Süden Spaniens ist Ackerbau nur bedingt möglich. Sie liegt in der Provinz Almeria - dem Gemüsegarten Europas, der mit seinem immensen Wasserverbrauch das Problem noch verschärft. IMAGO Imago/imagebroker -

Die Wüste ist nicht immer weit weg, wie die Sahara in Afrika, die Wüste Gobi in Zentralasien oder die arabische Wüste. Wüste gibt es auch ganz in der Nähe - etwa die Wüste von Tabernas im Süden Spaniens. Genauer gesagt in Almeria - dem Gemüsegarten Europas, der mit seinem immensen Wasserverbrauch das Problem noch verschärft.

Die Tabernas hat es mit ihren 280 Quadratkilometern zwar noch nicht ins Topranking der weltweit größten Wüsten geschafft, aber das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass sie wächst. Und sie ist nicht allein: Mit der Bardena Reales hat Spanien im Norden des Landes auch noch eine 415 Quadratkilometer große Halbwüste, in der auch nicht mehr allzu viel wächst.

Lebensmittelproduktion in Gefahr

Aktuell gelten 20 Prozent der Böden in Spanien als verwüstet und jedes Jahr droht ein weiteres Prozent dazu zu kommen. Das klingt nicht dramatisch, aber damit geht jedes Jahr wertvolles Ackerland verloren. Wüstenbildung bedeutet zunächst, dass die Fruchtbarkeit der Böden nachlässt, es also immer schwerer wird, dort im großem Stil Lebensmittel zu produzieren.

Denn gerade Gebiete, auf denen Kulturpflanzen - also Obst, Gemüse oder auch Getreide angebaut werden, sind besonders bedroht. In Europa sind davon auch längst Portugal, Griechenland, Italien oder auch Frankreich betroffen.

Wüstenbildung führt zu Flucht

Die Negev-Wüste in Israel macht mit ihren rund 12.000 Quadratkilometern Fläche mehr als die Hälfte der gesamten Fläche des Landes aus. IMAGO Imago/Westend61 -

Der Klimawandel wird die Sache weiter verschärfen - vor allem in den armen Regionen der Welt. Jedes Jahr greifen sich die Wüsten weltweit rund zwölf Millionen Hektar Ackerland - das ist die gesamte landwirtschaftliche Fläche Deutschlands.

Rund 1,5 Milliarden Menschen sind schon jetzt betroffen, sie verlieren ihre Lebensgrundlage und müssen fliehen - auch in andere europäische Länder. Einige dieser Flüchtlinge werden vielleicht auch versuchen, in Deutschland eine neue Heimat zu finden.



Autorin: Susanne Henn, SWR Umwelt und Ernährung / Online: Jutta Kaiser