Parteien versprechen Entlastungen

Mehr als 730 Milliarden Euro Steuern wird der deutsche Staat dieses Jahr einnehmen. Wir fassen zusammen, was die Parteien mit dem Geld vorhaben.

Bis zur Bundestagswahl sind nur es noch knapp drei Monate. Da war es höchste Zeit für die Union, endlich ihr gemeinsames Wahl- oder, wie sie es nennt: "Regierungsprogramm" vorzustellen. CDU und CSU haben heute also nachgeholt, was die anderen Parteien schon vorgelegt hatten. Jetzt können die Wähler die Programme der Parteien miteinander vergleichen - zum Beispiel, was die Steuerpolitik angeht.

Der Kinderfreibetrag

Die Union will den Kinderfreibetrag und auch das Kindergeld erhöhen. Es ist die Rede von 300 Euro mehr pro Kind und Jahr. Auch die FDP hat angekündigt, den Kinderfreibetrag anzuheben. Außerdem sollen Eltern Betreuungskosten bis zum Höchstbetrag steuerlich voll absetzen können.

Die Linken wollen einführen, dass bei getrennt lebenden Eltern auch deren neue Partner Kindergeld beziehen können.

Die Grünen setzen sich dafür ein, Kinderfreibetrag und Kindergeld abzuschaffen und einen sogenannten Kindergeldbonus einzuführen – der sich nicht am Einkommen orientiert, sondern für alle gleich ist.



Die SPD will Kindergeld und Kinderzuschlag zu einem Betrag verschmelzen, der nach Einkommen und Kinderzahl berechnet werden soll.

Der Spitzensteuersatz

Die Parteien setzen durchweg darauf, den Spitzensteuersatz nach hinten zu verschieben. Derzeit fallen 42 Prozent Steuern an, sobald ein Unverheirateter knapp 54.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat.

Die Union und auch die SPD wollen den Spitzensteuersatz erst bei 60.000 Euro ansetzen, die Linke bei 70.000, die Grünen bei 100.000 Euro. Die FDP nennt keinen konkreten Betrag.

Auch den Spitzensteuersatz an sich wollen mehrere Parteien anheben. Am heftigsten die Linke - mit 53 Prozent.

Der Solidaritätszuschlag

Linke und Grüne halten an dieser Abgabe unter anderem für den wirtschaftlichen Aufbau im Osten Deutschlands fest. Die SPD will, dass nur Gutverdiener in Zukunft den Soli zahlen müssen.

FDP und Union wollen die Abgabe abschaffen – das würde bei einem Einkommen von rund 50.000 Euro etwa 300 Euro pro Jahr ausmachen.

Was den Zeithorizont angeht, prescht die FDP am weitesten vor: Sie will, dass der Soli ab Ende 2019 wegfällt. Die Union will ihn ab 2020 schrittweise, aber schnellstmöglich abschaffen. Zuletzt hieß es, innerhalb von zehn Jahren.

