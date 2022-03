Eis machen ganz ohne Maschine

per Mail teilen

Mandeleis mit karamellisierten Erdnüssen und Baisertorte - nur ein Trend bei Eis. Wir liefern Ihnen einfache Rezepte zum selbst machen mit Hilfe des Tiefkühlfachs.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Eismacher präsentieren Eismacher aus ganz Deutschland ihre Kreationen. Die drei Besten fahren zur Weltmeisterschaft nach Rimini. Unsere Ernährungsberaterin Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion hat sich inspirieren lassen von Eissorten, die am Wettbewerb teilnehmen, und gibt Tipps für leckeres Eis zum selbst machen - ganz ohne Eismaschine.

Limone Stravagante - Zitronensorbet mit Melisse und Orangenschalen

So heißt die Kreation zweier Eismacher aus dem rheinland-pfälzischen Saarburg. Da ich Limetten mit ihrer feineren Säure vorziehe und außerdem Basilikum liebe, hier mein Sorbet-Tipp. Limettensaft mit Basilikumblättern pürieren. Zucker und Wasser kochen, abgekühlt unter den Saft mischen, ebenso etwas Eischnee - und dann in einer großen Rührschüssel ins Gefrierfach stellen.

Nach mehr als einer Stunde hat sich am Schüsselrand eine zentimeterdicke Eisschicht gebildet. Nun muss die Masse mit einem Schneebesen nochmal ordentlich durchgeschlagen werden. Das bringt Luft unter die Creme und zerschlägt grobe Eiskristalle. Dieses Lockerschlagen noch drei, vier Mal wiederholen. Dann kann das fertige Sorbet zum Aufbewahren in eine kleinere Schale umgefüllt werden. Am besten schmeckt es allerdings sofort.

Mandorla d’Oro - Mandeleis mit karamellisierten Erdnüssen und Baisertorte

Diese Berliner Meisterschafts-Kreation dürfte mit ihrem cremigen Schmelz bei Sahneeis-Liebhabern ankommen. Ohne Eismaschine kriege ich zwar keine derart leichte Konsistenz hin, aber zart schmelzend ist mein Erdnussbutter-Eis auch.

Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker zu einer geschmeidigen Masse verrühren. Milch im Wasserbad erhitzen, die Ei-Zucker-Masse zugeben und verrühren bis die Masse leicht andickt. Nicht kochen, damit die Konsistenz bestehen bleibt. Jetzt noch Erdnussbutter und Sahne unterrühren. In die Gefriertruhe stellen und regelmäßig durchschlagen, bis sie fertig gefroren ist.

Joghurteis mit Brombeer-Limetten-Minzsauce

Diese Meisterschaftskreation stammt von einer österreichischen Eismanufaktur und hat mich auf eine einfache Eisidee gebracht, bei der kein wiederholtes Rühren der Eismasse notwendig ist: Aprikosen-Joghurteis mit Mandellikör. Klein geschnittene, frische Aprikosen mit Mandellikör beträufeln und tiefkühlen.

Wenn sie gut durchgefroren sind, in einem leistungsstarken Mixer mit dem Zucker anpürieren, Sahnejoghurt dazu geben, nochmal gut mixen. Sofort genießen. Selbstverständlich kann man das Ganze auch mit anderem Tiefkühlobst machen.

Rezepte:

Limetten-Sorbet mit Basilikum

4 Bio-Limetten, 1 Bund Basilikum, 200 g Zucker, 200 ml Wasser, 1 Eiklar

Limetten-Schale abreiben und den Saft auspressen, zusammen mit den Basilikumblättern pürieren. Das Eiklar mit einer Prise Salz zu einem festen Eischnee aufschlagen. Wasser und Zucker mehrere Minuten lang aufkochen, abkühlen lassen und Limettensaft, Eischnee und Limettenschalen unterrühren. Das Sorbet in einer großen Schüssel ins Tiefkühlfach stellen. Nach rund eineinhalb Stunden die angefrorene Masse kräftig mit dem Schneebesen aufschlagen. Dieses Aufschlagen sollte nach jeweils einer dreiviertel Stunde noch mindestens drei Mal wiederholt werden, bevor das Sorbet in das endgültige Lagergefäß umgefüllt wird.

Erdnussbutter-Eis

3 frische Eigelbe, 120 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 200 ml Milch (oder Haferdrink), 250 g Erdnussbutter, 2 Becher Sahne

Eigelbe und Zucker zu einer geschmeidigen Masse verrühren. Die Milch im Wasserbad erhitzen, die Ei-Zuckermasse unterrühren, weiter über der Hitzequelle lassen und vorsichtig rühren, bis die Masse eindickt. Vorsicht, die Masse darf nicht kochen! Erdnussbutter und Sahne unterrühren. Die Masse nun in der Maschine zubereiten oder wie das Sorbet gefrieren.