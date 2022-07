Tausende Hauptschüler dennoch auf der Suche

per Mail teilen

Auf der einen Seite sind über 30.000 Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg noch frei, andererseits suchen rund 6.700 Hauptschüler nach wie vor eine Lehrstelle. Logisch erscheint das nicht.

Das Schuljahr geht zu Ende - und für manche Schüler beginnt der Endspurt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Das sollte kein Hexenwerk sein, denn schließlich gibt es noch viele offene Stellen im Land: Über 30.000 Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt. 6.700 Hauptschüler aber suchen trotzdem vergeblich nach einer Lehrstelle.

Geli Hensolt, SWR Wirtschaft und Soziales, mit einem typischen Beispiel:

Über 30 Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz hat Kevin in diesem Jahr bereits verschickt. Ohne Erfolg, sagt der Hauptschüler, zuckt mit den Schultern und schiebt sich die schwarze Baseballmütze aus dem Gesicht: "Da kamen eigentlich nur Absagen. Bei einem hatte ich ein Bewerbungsgespräch, lief eigentlich gut, aber die haben sich halt nicht mehr gemeldet. Erst mal ist das ein Sch...gefühl. Aber danach ist man das irgendwie gewohnt, das ist Alltag irgendwann."

Maximal ein Drittel der Hauptschüler bekommt eine Lehrstelle

So geht es auch vielen anderen, die auf der Hauptschule waren: Nur ein Viertel bis ein Drittel von ihnen bekommt nach der Schule einen Ausbildungsplatz. Der Rest landet erst einmal in irgendwelchen Maßnahmen, obwohl etliche Unternehmen dringend Auszubildende brauchen.

Günther Conrad berät Jugendliche wie Kevin bei JobConnections, einer Berufsberatungsstelle der Evangelischen Gesellschaft und der Landeshauptstadt Stuttgart. Er weiß, Hauptschüler sind in den Betrieben nicht gerade begehrt. "Die Angst ist, dass ein Hauptschüler das nicht durchhält, dass ein Hauptschüler von den Noten her Schwierigkeiten hat, die Berufsschule zu bestehen - und deshalb nimmt man natürlich lieber Realschüler, wo man sagt, der ist besser in Mathe, zum Beispiel."

Zudem fehlen manchen Jugendlichen grundlegende Kompetenzen: Pünktlichkeit und Höflichkeit zum Beispiel, aber oft auch Sprachkenntnisse. Viele Betriebe, die früher ausgebildet haben, schreckt das ab: "Weil sie das Gefühl haben, die Achtung ist nicht mehr da, die Leute honorieren das nicht mehr, wenn sie einen Ausbildungsplatz bekommen."

Dienstleistung und Handwerk schneiden schlecht ab

Mittlerweile haben Hauptschüler nur noch eine begrenzte Berufsauswahl: Bei zwei von drei Angeboten in der Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer braucht man mindestens einen Realschulabschluss. Und die Berufe, die übrig bleiben, stehen in der Wunschliste der jungen Leute meist nicht ganz oben: "Es sind viele Dienstleistungs-Ausbildungsstellen - Metzger, Bäcker, Handwerker. Das sind Stellen, die für Auszubildende oft nicht attraktiv sind, und man verdient nicht so viel dabei."

Blick zurück - Ausbildungsmarktbilanz 2016 für Baden-Württemberg: Insgesamt 7.200 Ausbildungsstellen waren am 30. September 2016 noch unbesetzt. Gegenüber 2015 waren das rund 1.000 mehr. Besonders schwer zu besetzen waren Ausbildungsstellen im Einzelhandel, insbesondere im Lebensmittelverkauf, in der Gastronomie und Hotellerie, im Friseurhandwerk sowie im Beruf Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r. (Bundesagentur für Arbeit)

Günther Conrad ist überzeugt, dass Hauptschüler auch für viele andere Jobs geeinigt wären - dann, wenn sie während der Ausbildung Unterstützung vom Job-Center und von den Betrieben bekämen. Gerade kleine Unternehmen aber scheuen oft den Aufwand. Kevin möchte gerne Fachkraft für Lagerlogistik werden. Dass er so viele Absagen erhalten hat, versteht er nicht. Schließlich hat er die Hauptschule mit Note 2,8 abgeschlossen: "So schlecht bin ich auch nicht. Wenn ich eine Chance hatte, mich zu beweisen, hat es immer geklappt."

Dank JobConnections hat er diese Chance jetzt bekommen: Günther Conrad besorgte ihm ein Praktikum in einer Stuttgarter Firma. Im September wird Kevin dort eine Ausbildung als Lagerlogistiker beginnen.

Warum Betriebe und Jugendliche mit Hauptschulabschluss so schwer zusammenfinden

Jutta Kaiser, Wirtschaft und Umwelt, mit den wichtigsten Ursachen

Ein Problem ist, dass viele junge Leute sich für dieselben Berufe interessieren - sie möchten zum Beispiel als Einzelhandels- oder Büro-Kaufleute arbeiten. Darauf bewerben sich aber auch Abiturienten und Realschüler. Junge Leute mit Hauptschulabschluss werden von Arbeitgebern eher aussortiert.

Trotzdem schwenken die meisten Hauptschüler nicht einfach auf einen anderen Ausbildungsberuf mit freien Plätzen um, etwa im Handwerk. Das wiederum verhindert unter anderem das Vorurteil, man würde dort nicht viel verdienen.

Zudem sind schlechte Noten in Deutsch und Mathe für viele Arbeitgeber ein Ausschlusskriterium, auch wenn beides im Job keine Rolle spielt.

Allerdings kommen auch im Einzelhandel, wo es sowohl Stellen als auch Bewerber gibt, Betriebe und Jugendliche nicht immer zusammen - zum Beispiel, wenn Wohnort und Ausbildungsort zu weit auseinander liegen. Viele junge Leute sind nicht bereit oder können es sich nicht leisten, umzuziehen.

