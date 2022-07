Welche Gefahren uns weiterhin drohen

Bankenpleiten, Bankenrettungen, Riesenverluste - die Folgen der Finanzkrise 2007 sind bis heute spürbar. Eine neue Krise halten Experten nicht für vermeidbar. Was Verbraucher wissen müssen.

Auf die Finanzkrise folgte die Wirtschaftskrise - die Leidtragenden sind die Bürger und Steuerzahler. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Socrates Baltagiannis

Fragen an Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim, von Andreas Wagner, SWR Wirtschaft und Soziales

Inwieweit ist die Finanzkrise unter Kontrolle?

Unter Kontrolle haben Sie solche Dinge nie wirklich. Sie können nur versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem solche Krisen möglichst geringe Auswirkung haben. Auch wenn unter den Regulierungspaketen in den USA und in Europa viele richtige Schritte sind, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nie dazu in der Lage sein werden, sowas zu verhindern oder komplett unter Kontrolle zu haben.

Würden Sie sagen, dass die Krise noch nicht komplett bewältigt ist? Oder müssen wir aufpassen, dass bereits die nächste kommt und wie wir die vermeiden?

Ich glaube beides. Die Politik, die momentan betrieben wird, um noch die Auswirkungen dieser Krise zu bekämpfen, legt eventuell schon wieder den Keim für die nächste Krise. Speziell die Europäische Notenbank mit ihrer sehr laxen Geldpolitik, die aber auch dazu da ist, die Fehlkonstruktion der Europäischen Währungsunion einzudämmen, könnte den Grundstein für die nächste Krise legen.

Gleichzeitig ist US-Präsident Trump dabei, die Bankenregulierung zurückzudrehen, die Obama 2010 mit dem Dodd-Frank-Gesetz eingeführt hat, das die Rettung von Banken mit Steuergeld vermeiden soll. Welches Gefahrenpotenzial droht da?

Zentrale der US-Investmentbank Lehman Brothers in New York im September 2008 picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Peter Foley

Ein sehr großes. Man muss ohnehin sagen, dass Bankenregulierung ein unglaublich komplexes Geschäft ist. Ich glaube, nur die wenigsten Leute und auch die wenigsten Politiker verstehen, was dort wirklich gemacht wird.

Ich denke ohnehin, dass das der falsche Kriegsschauplatz ist. Das Entscheidende ist vielmehr, wie viel Eigenkapital die Banken vorhalten müssen. Denn je mehr Eigenkapital eine Bank hat, umso mehr gehen die Verluste zu Lasten der Eigentümer der Bank und nicht zu Lasten der Steuerzahler.

Im Zuge der Krise haben wir stattdessen gesehen, dass Gewinne an die Aktionäre gegangen sind, während Verluste die Steuerzahler getragen haben. Diesen Mechanismus müssen Sie durchbrechen.

Worauf müssen sich die deutschen Verbraucher einstellen? Was können sie selbst tun?

Ich fürchte, dass man als Verbraucher wenig tun kann. Finanzkrisen und Bankenkrisen sind sogenannte systemische Krisen. Das heißt, sie betreffen das gesamte System. Als Bürger sind sie ein Teil des Systems. Es ist dadurch sehr schwer, solchen Risiken in irgendeiner Form auszuweichen.

Zum einen werden die Bürger über eine hohe Inflation erwischt, die ihr Realeinkommen und das Realvermögen reduziert. Aber auch bei der Investition in Vermögensgegenstände wie Immobilien, Aktien oder Sammlerstücke sind sie nicht sicher. Denn diese Märkte sind bereits sehr aufgeblasen und die Preise sind sehr hoch. Da besteht die Gefahr, durch einen Kursrutsch Geld zu verlieren. Und schließlich ist da noch der Staat, der möglicherweise die Steuerschraube anzieht.

Lässt sich denn an der Finanz- und Wirtschaftskrise rückblickend irgendetwas positiv bewerten?

EZB-Präsident Mario Draghi: Die Finanzkrise und ihre Folgen haben Europas Währungshüter unter Druck gesetzt. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Arne Dedert

Auf der Plus-Seite steht, dass man einiges dafür getan hat, das Finanzsystem wetterfester zu machen. In den USA hat man die Banken radikal saniert. In der Europäischen Union hat man die Bankenaufsicht und die Bankenabwicklung vereinheitlicht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Viele andere Regelungen, die man in der Eurozone getroffen hat - wie den Versuch, die Staatsverschuldung zu begrenzen oder die Wirtschaftspolitik zu koordinieren - sind bisher leider nicht mehr als gute Absichten.

Wie wir gerade im Fall von Italien gesehen haben, ist der Vorsatz, den Steuerzahler nicht mehr für die Banken zahlen zu lassen, bei der ersten Gelegenheit gleich wieder gebrochen worden. Das ist kein gutes Omen für das, was in näherer Zukunft auf uns zukommen kann.

Ein Blick zurück: Erster Vorbote der Finanzkrise war im Februar 2007 der 10-Milliarden-Dollar-Verlust der britischen Bank HSBC. Der Grund: faule Immobilien-Kredite aus den USA. Monate später, im Juni, musste die amerikanische Investmentbank Bear Stearns vom Staat gerettet werden. Das gleiche Schicksal ereilte die Düsseldorfer Industriebank IKB nur Wochen später. Damit war die Krise im Sommer 2007 in Deutschland angekommen. Der Bund und die Förderbank KfW sprangen bei der IKB mit zehn Milliarden Euro ein. Hohe Summen, an die sich das staunende Publikum von da an fast gewöhnte. Denn nun ging es Schlag auf Schlag. Die amerikanische Krise brach über die internationale Bankenwelt herein.

Online: Heidi Keller, Stefan Heinz