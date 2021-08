per Mail teilen

Eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen für Eis ist Vanille. Vanilleschoten sind in der gehobenen Küche wichtig. Doch der Rohstoff Vanille kostet momentan mehr als Edelmetall.

Ein Tropen-Sturm hat im März Teile der Vanille-Ernte in Madagaskar vernichtet. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Fragen an Sina Rosenkranz, SWR-Wirtschaft und Soziales

Was sind die Gründe für den Preisanstieg?

Da kommen mehrere Faktoren zusammen: Zum einen sind die Ernten teilweise miserabel ausgefallen. Auf Madagaskar, dem wichtigsten Anbau-Ort für Vanille, hat zum Beispiel im März ein Tropensturm einen großen Teil der Vanille-Ernte vernichtet. In anderen Ländern haben einige Vanillebauern zu früh geerntet, sodass die Ware beim Transport verschimmelt ist.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach echter Vanille gestiegen, nicht nur hier in Europa, sondern auch in den Schwellenländern. Außerdem kamen noch Spekulanten an den Rohstoffmärkten ins Spiel. Diese Faktoren zusammengenommen führen dazu, dass die Vanillepreise momentan durch die Decke gehen: Ein Kilo Vanille kostet 500 Euro pro Kilo - im Großhandel, Eisdielen-Besitzer müssen bis zu 800 Euro pro Kilo bezahlen.

Müssen wir davon ausgehen, dass Vanille-Eis teurer wird?

Ein Kilo Vanille kostet Eisdielenbesitzer bis zu 800 Euro. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Mir ist keine Eisdiele bekannt, die speziell für die Sorte Vanille höhere Preise verlangt, Eisdielen setzen auf eine Mischkalkulation. Sie erhöhen in regelmäßigen Abständen die Preise für alle Sorten.

Ich habe kürzlich mit Eisdielen-Besitzern gesprochen, warum der Preisanstieg in diesem Jahr besonders happig war. Da wurden als Argument neben gestiegenen Miet- und Personalkosten auch immer wieder die gestiegenen Rohstoffpreise genannt - speziell bei Vanille, zum Teil auch bei Nüssen. Aber wie gesagt: Das wird dann in der Regel auf alle Sorten umgelegt. Auch bei den Herstellern für industriell gefertigtes Speiseeis herrscht keine allzu große Alarmstimmung.

Muss es denn die "echte" Vanille sein oder gibt es vergleichbare Aromen?

Einzelne Vanilleschoten kosten im Lebensmittelgeschäft zwischen drei und fünf Euro pro Stück. Colourbox Foto: Colourbox.de -

Das ist genau der Punkt: Viele Eisdielen und Speiseeis-Hersteller verwenden ohnehin keine echte Vanille, sondern setzen auf Vanille-Aroma. Auch beim so genannten natürlichen Aroma ist nicht unbedingt das original Vanille-Mark der Vanilleschote gemeint, sondern es gibt Verfahren, dieses "natürliche" Aroma chemisch beziehungsweise bio-technologisch herzustellen.

Andere Eisdielen-Besitzer, die wirklich die echte Vanille benutzen, häckseln und mahlen die komplette Vanilleschote klein, um nicht nur das Mark, sondern wirklich die ganze Schote zu verwenden.

Ist eine Entspannung der Preissituation in Sicht?

In Mexiko wird die Vanilleblüte von Hand befruchtet, um später die Frucht ernten zu können. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Da gehen die Expertenmeinungen auseinander. Der Aufbau neuer Plantagen dauert drei bis vier Jahre und das ist das Problem: Genau deshalb ist es schwer, kurzfristig zu planen. Im Jahr 2004 hat der Vanille-Preis schon einmal bei 500 Euro pro Kilo gelegen. Daraufhin hat man die Anbaufläche massiv ausgeweitet, was zu einer Vanilleschwemme und zum Preisverfall geführt hat.

Inzwischen wurde die Produktion wieder zurückgefahren und genau da stehen wir jetzt: Es gibt zu wenig Vanille, die Preise explodieren. Rohstoff-Experten gehen aber davon aus, dass die Spitze schon überschritten ist und sich die Preissituation in den nächsten Monaten wieder entspannen wird.

