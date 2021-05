Immer mehr Krankenhäuser verwenden Roboter im Operationssaal. Die automatisierte Medizin hebt das Image einer Klinik. Dabei haben diese High-Tech-Geräte ihre Vor- und Nachteile.

Der Da Vinci 3D-Operationsroboter wird für komplexe operative Eingriffe in Bauch und Becken sowie Brustkorb eingesetzt. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Stephanie Pilick

Um eines gleich vorwegzunehmen: Die Operation wird weiterhin von einem Chirurgen durchgeführt. Der Roboter ist lediglich ein Hilfsmittel - aber ein sehr präzises. Er macht die OP sicherer und hat gewisse Vorteile gegenüber einem Menschen. So kann der Arzt bei einer Operation möglicherweise zittern, der Roboter nicht. Der Operateur sitzt während des Eingriffs an einer Konsole in einer Ecke des Operationssaales. Er könnte aber genauso gut ganz woanders - auch in einer anderen Klinik - sitzen. Wie ein Orgelspieler bewegt der Chirurg die Joysticks und die Fußpedale und steuert damit den Roboter, der die Schnitte am Patienten vornimmt. Dabei wird alles auf Kontrollmonitore übertragen.

Roboter bei der Arbeit - OP an der Bauchspeicheldrüse SWR dpa, picture alliance -

Die Operation erfolgt wie bei der bislang zuvor schon angewandten Schlüsselloch-Technik minimalinvasiv. Durch verschiedene Schnittöffnungen werden die Instrumente eingeführt: eine chirurgische Schere, eine Pinzette, eine Greifzange und eine dreidimensionale Kamera. Nur übernimmt nun der Roboter die Bedienung der Instrumente. Durch einen weiteren Schnitt kann der Arzt aber immer noch von Hand eingreifen und zum Beispiel Blutungen stillen.

Für Krankenhäuser Investitionen in Millionenhöhe - Beispiel Heidelberg

Oberarzt Beat Müller, Spezialist für die Roboter-Eingriffe am Uni-Klinikum in Heidelberg, sieht in der Roboter-Unterstützung viele Vorteile. Sie sei schonend für den Patienten und zeitsparend. Dennoch muss seiner Meinung nach der Nutzen mit den Kosten abgewogen werden: "Ein Geschäftsführer eines Krankenhauses muss sich schon überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. So ein Roboter kostet heute etwa 1,5 bis 2 Millionen Euro. Dann haben Sie Wartungskosten in Höhe von jährlich etwa 100.000 Euro. Und die Instrumente sind pro Eingriff 1.000 bis 2.000 Euro teurer als jene, die Sie für die konventionelle Laparoskopie verwenden können. Da müssen Sie sich schon gut überlegen, ob Sie diese Investition tätigen wollen. Das sind Entscheidungen, die der Geschäftsführer eines Krankenhauses zusammen mit den Chirurgen treffen muss."

Patienten vertrauen der Technik im Roboter

Die Patienten haben positive Erwartungen an einen Roboter: Sie verbinden damit die Vorstellung, dass diese Operation präziser und genauer ist. Der Patient vertraut dem Roboter heute überraschenderweise fast mehr als den bloßen Händen des Chirurgen. Das war nicht immer so. Als nach der Jahrtausendwende die ersten vollautomatischen Roboter bei künstlichen Hüftgelenken eingesetzt wurden, gab es teils massive Probleme.

Kollege Roboter als OP-Assistent

Aber inzwischen setzen sich Roboter im Operationssaal immer mehr durch. Nicht als vollautomatische Systeme, sondern als Hilfsmittel und Werkzeuge der Chirurgen, die nach wie vor die Operationen durchführen. Beat Müller erwartet, dass die Roboter in den Operationssälen in den nächsten Jahren weiter zunehmen. "Ich glaube, Roboter werden in unserem chirurgischen Alltag definitiv Einzug halten. Die meisten Krankenhäuser werden in der Zukunft ein solches System haben. Zumindest die großen Kliniken, wo auch komplexe Eingriffe gemacht werden. Und wenn sie sich einmal verbreitet haben, kann es durchaus sein, dass sie auch für einfachere Eingriffe verwendet werden, weil sie dann wahrscheinlich kostengünstiger sein werden im Einsatz."

Krankenkassen sind offen für neue Technik

Bisher zahlen die gesetzlichen Kassen jede neue Operations- oder Behandlungsmethode, wenn das Krankenhaus sich dafür entscheidet. Und die eine oder andere Kasse "probiert sogar gerne Neues aus", so Florian Lanz, Pressesprecher der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Doch neu und innovativ heißt nicht automatisch besser. Bei immer weiter steigenden Kosten muss auch der Nutzen für den Patienten kritisch hinterfragt werden. Und da ist letztlich auch die Politik gefordert.

Susanne Brandl und Wolfgang Brauer, SWR Wirtschaft und Soziales | Online: Stefan Heinz