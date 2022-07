Produktionsausfälle und Lieferschwierigkeiten

per Mail teilen

Seit vier Wochen ist die Rheintalbahn bereits dicht. Die Sperrung sorgt für immer mehr Probleme. Nicht nur für Pendler, auch für Firmen. Die wirtschaftlichen Schäden steigen von Tag zu Tag.

Nicht nur Pendler leiden unter der gesperrten Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden, auch die Klagen der Firmen in Baden-Württemberg wegen der finanziellen Einbußen nehmen zu. Viele Branchen sind vom Güterverkehr auf der Schiene abhängig.

Steigender Unmut und finanzielle Verluste

Improvisation - so heißt aktuell bei vielen baden-württembergischen Unternehmen das Zauberwort. Die Firmen müssen wegen der gesperrten Rheintalbahn umplanen und auf alternative Transportwege setzen. Das klappt allerdings oft nicht gut. Egal, ob in der Chemieindustrie, bei Baufirmen oder in der Stahlbranche - fast überall nimmt der Ärger zu.

Stark betroffen von der gesperrten Bahnstrecke sind zum Beispiel die Badischen Stahlwerke in Kehl. Das Unternehmen hat mittlerweile mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Auf SWR-Anfrage teilte das Unternehmen mit: "Die Streckensperrung bei Rastatt hat weitreichende Folgen. In den ersten drei Wochen wurden nur etwa 20 Prozent der planmäßigen Bahnmenge abtransportiert. Wir sind gezwungen, vorerst unsere Produktion zurückzufahren."

Mehr Lkws verursachen mehr Staus

Auch für die baden-württembergische Bauindustrie ist die gesperrte Bahnstrecke ein Unding. Da viele Unternehmen jetzt mehr Laster auf die Straßen schicken, gebe es auch mehr Staus, ärgert sich Bernhard Sänger. Er ist Präsident der Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg. "Diese Kiesfahrzeuge, die am Rhein den Kies nach Stuttgart karren, haben mit dem erhöhten Lkw-Aufkommen doch zu kämpfen."

In der Chemiebranche steigt der Druck immer noch weiter

Ebenfalls Probleme hat die baden-württembergische Chemieindustrie. Rund die Hälfte der Transporte müsse wegen der gesperrten Bahnstrecke verlagert werden, so der Verband der Chemischen Industrie. Andrea Heid vom VCI: "Die Chemieindustrie leidet stark unter der Sperrung. Der Druck nimmt immer weiter zu. Es gibt Kunden in der chemischen Industrie, die nicht oder nicht pünktlich beliefert werden können. Das ist natürlich schlecht."

Unter anderem klagt der Chemieriese Dow über Lieferschwierigkeiten. Das Unternehmen betreibt den Chemiepark Rheinmünster im Kreis Rastatt. Normalerweise werden die Rohstoffe hier zur Hälfte über die Schiene transportiert. Aktuell seien aber vor allem Laster und Schiffe im Einsatz.

Sprit und Lebensmittel nicht gravierend betroffen

Von der Sperrung betroffen ist auch die Mineralölbranche. Die Unternehmen hier schaffen es bislang aber, auf alternative Transportwege auszuweichen. Zu Sprit-Engpässen an den Tankstellen dürfte es nicht kommen, sagte ein Sprecher des Branchenverbandes. Auch Preiserhöhungen wegen der gesperrten Rheintalbahn seien vorerst nicht zu erwarten.

Glück hat bislang auch die Lebensmittelbranche. Die Discounter verschicken Güter und Waren meist per Lkw. Der Lebensmittelhändler Edeka gab in einem Statement bekannt: "Die Sperrung der Bahnstrecke hat für uns keinerlei Auswirkungen. Auch die erhöhte Belastung der A5 führt nicht zu gravierenden Behinderungen, die unseren Warenfluss negativ beeinflussen könnten."

Die Bahnsperrung hat also nicht auf alle Branchen in Baden-Württemberg heftige Auswirkungen. Doch klar ist auch: Die meisten Unternehmen hoffen sehr darauf, dass ab 7. Oktober die Züge auf der Rheintalbahn wieder fahren werden.

Tobias Frey, SWR Wirtschaft und Soziales | Online: Heidi Keller