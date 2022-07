Kurzzeitversicherung für's Volksfest

per Mail teilen

Handy weg, im Bierzelt ausgerutscht oder der Nachbar schleudert einen Maßkrug – ein Wasenbesuch kann nicht ganz ungefährlich sein. Womöglich ein Fall für Kurzzeitversicherungen?

Der Wasen in Stuttgart geht wieder los - eines der größten Volksfeste weltweit. Viele wissen aus leidiger Erfahrung, dass ein Besuch dort einige Gefahren mit sich bringen kann. Schließlich ist er oft mit einer beachtlichen Menge Alkohol verbunden. Wie gut, dass man sich mittlerweile auch kurzfristig gegen so ziemlich alles versichern kann.

Unfallrisiko Volksfest

Schon auf dem Weg zum Volksfest zeigen sich die ersten potenziellen Stolpersteine: Die Stadtbahn ist überfüllt, Bierdunst liegt in der Luft und einige Mitfahrer sind bereits so wackelig auf den Beinen, dass sie bei der nächstbesten Bremsung umfallen. Da stellt sich die Frage: Ist man eigentlich versichert, wenn man nachher selbst hinfällt und sich dabei zum Beispiel ein Bein bricht?

Wahl der Versicherung

Das Handy weiß Rat: Über verschiedene Anbieter lassen sich mittlerweile auch spontan sogenannte Kurzzeitversicherungen buchen. Ein Beispiel: Die App "Appsichern". Sie bietet "WiesnSchutz für Besucher des Oktoberfests". Ab 5,99 Euro für 24 Stunden bekommt man einen Rundum-Schutz mit Unfallversicherung - auch unter Alkoholeinfluss, eine Zahnzusatzversicherung, Kostenerstattung für den Ersatz-Ausweis und die Bankkarte.

Kurzzeitversicherung - besser als nichts

Doch bieten Apps wie diese wirklich ausreichenden Versicherungsschutz? Nein, sagt die Stiftung Warentest, die sich das Modell genauer angeschaut hat. Kurzzeitversicherungen seien zwar besser als nichts, sie reichten aber bei weitem nicht aus, um die entsprechenden Folgen eines Unfalls abzusichern. "Wir fordern beispielsweise in unseren Tests der privaten Unfallversicherungen eine Absicherungshöhe von ungefähr 500.000 Euro." Das sei das Zehnfach, was von Kurzzeitversicherungen abgedeckt würde, so Stiftung Warentest-Experte Michael Nischalke.

Versichert in allen Lebenslagen

Nichts desto trotz: Kurzzeitversicherungen sind ein Trend. Das Prozedere ist einfach: Die Versicherung gilt ab sofort und ohne lästigen Papierkram. Auch eine Kündigung braucht es nicht. Es gibt sie nicht nur für Volksfeste, auch für Probefahrten mit dem Auto, Drohnen-Rundflüge oder den Skiurlaub im Ausland kann man sie abschließen.

"Für spontane Entschlüsse sind solche Policen sicherlich eine Option. Auch weil beispielsweise der Wiesn-Schutz ohne weitere Gesundheitsprüfung abläuft", sagt Michael Nischalke. Trotzdem sei es natürlich sinnvoller zu überlegen, ob man sich nicht generell besser absichern sollte. Für den nächsten Wasen-Besuch wäre demnach eine klassische Unfallversicherung sinnvoller, die jeden Tag und überall auf der Welt gilt. Beim letzten Vergleich der Stiftung Warentest gab es gute Angebote schon ab 120 Euro Jahresbeitrag. Und übrigens: Der Wiesn-Schutz von "Appsichern" gilt aktuell tatsächlich nur in München und nicht für den Cannstatter Wasen. In Stuttgart wäre dieses Angebot wirkungslos.

Autorin: Eva Laun, SWR Wirtschaft und Soziales / Online: Inga Vennemann