Das Motto des Welthungertags: Ernährungssicherheit durch ländliche Entwicklung. Kleinbauern arbeiten seit jeher vorbildlich durch traditionelle Anbaumethoden und klimaangepasste Sorten.

Der Welternährungstag, auch bekannt als Welthungertag, findet weltweit seit 1979 jährlich am 16. Oktober statt. Der Tag soll auf der ganzen Welt darauf aufmerksam machen, dass auf der Erde fast eine Milliarde Menschen an Hunger leiden. Dieses Jahr steht der Welthungertag unter dem Motto: Ernährungssicherheit durch ländliche Entwicklung.

Welthunger steigt wieder

Laut der Welternährungsorganisation FAO ist die Zahl von dauerhaft unterernährten Menschen seit zehn Jahren erstmals wieder gestiegen: auf aktuell 815 Millionen Menschen. Die Ursachen für ihren Hunger liegen sowohl in regionalen Konflikten, wie etwa Bürgerkriegen, als auch in Naturkatastrophen, beispielsweise Überschwemmungen.

Kriege, Naturkatastrophen und Agrobusiness sind schuld

Das Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor sieht als weitere Ursache die wachsende Macht des Agrobusiness und seine negativen Folgen für Mensch und Umwelt. So fallen zum Beispiel die großflächigen Plantagen für Sojabohnen in Lateinamerika oder für Palmöl in Asien als Anbaufläche zur Erzeugung von Nahrungsmittel für die einheimische Bevölkerung komplett weg.

So kommt es, dass diese Länder im großen Stil Agrarprodukte, wie zum Beispiel Zuckerrohr für Biosprit, anbauen - die eigene Bevölkerung ist aber gleichzeitig mangel- oder unterernährt.

Kleinbauern arbeiten schon immer vorbildlich nachhaltig

Für die Welternährung spielen aber gerade die Kleinbauern eine besonders große Rolle. Denn obwohl sie nur 30 Prozent der Land- und Wasserressourcen nutzen können, erzeugen sie doch 70 Prozent aller Nahrungsmittel weltweit. Dabei nutzen die Kleinbauern traditionelle Anbaumethoden und regional gut an das Klima angepasste Sorten - zum Beispiel Mais oder Hirse. Und sie kommen überwiegend ohne Agrargifte aus. Das heißt, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Natur.

Deshalb steht am Welthungertag die Förderung von Kleinbauern weltweit im Mittelpunkt. Denn sie können am nachhaltigsten dafür sorgen, dass die Umwelt erhalten wird und zukünftig auch die Armen etwas zu essen haben.

Von Elke Klingenschmitt, Umwelt und Ernährung | Online: Heidi Keller