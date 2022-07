Niedrigste Weinernte seit über 50 Jahren

Die Weinernte 2017 ist international deutlich kleiner als in den Vorjahren. Andere Länder hat das Wetter noch mehr getroffen als Deutschland. Wie sich das auf die Weinpreise auswirkt.

Die neuen Zahlen gehen aus Schätzungen der Organisation für Rebe und Wein, OIV, in Paris hervor. So wenig Wein hat es seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben: 24,6 Milliarden Liter. Spitzenernten wie 2004 kratzten auch schon mal an der 30 Milliarden-Liter-Marke. Trotzdem wird auch in diesem Jahr noch knapp mehr Wein erzeugt als getrunken. Denn es gibt eine andauernde Überproduktion in vielen Ländern.

Fröste und Hagel in den großen Weinproduktionsländern

Grund für die kleine Ernte ist vor allem das ungünstige Wetter in Westeuropa. Spätfrost und Hagel haben auch die deutsche Produktion einbrechen lassen. Aber die großen Produzenten Italien, Frankreich und Spanien waren sogar noch stärker davon betroffen.

Die US-Produktion ist stabil, Australien und Argentinien haben mehr geerntet als im Vorjahr. Nach wie vor erzeugt Europa aber rund zwei Drittel des Weines der gesamten Welt.

Wird Wein jetzt teurer in den Geschäften?

dazu SWR-Weinexperten Werner Eckert:

Vermutlich eher nicht. Da global betrachtet immer noch mehr als genug Wein da ist und vor allem in Europa sowieso viel mehr produziert als getrunken wird, ist relativ wenig Spielraum für Preiserhöhungen. Gerade in den Supermärkten, wo der Preis eine entscheidende Rolle spielt, wird sonst schnell eine Herkunft durch die andere ersetzt.

Online: Heidi Keller