Riskante Schnäppchen-Tickets bei Air Berlin

per Mail teilen

Für den Spätherbst lockt Air Berlin auf vielen Internetseiten mit Schnäppchen-Angeboten. Sollte man zugreifen oder lieber die Finger davon lassen?

Noch läuft der Flugbetrieb. Aber wie lange noch? picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Fragen an Petra Thiele, SWR Wirtschaft und Soziales

Ist es ratsam, momentan bei Air Berlin Tickets für den Urlaub im Spätherbst zu buchen?

Nein, das ist viel zu riskant. Wer entspannt in den Urlaub fliegen will, sollte die Finger von diesen Schnäppchen lassen und lieber 50 Euro mehr ausgeben. Airline-Chef Thomas Winkelmann hat zwar in einer Video-Botschaft erklärt, wie sicher die Flüge jetzt sind - dank des Kredites der Bundesregierung.

Die 150 Millionen Euro werden aber nicht lange reichen. 8.000 Mitarbeiter müssen bezahlt werden, hinzu kommen jede Menge Verpflichtungen. Derzeit läuft die Aufteilung von Air Berlin. Die Käufer werden genau prüfen, welche Altlasten sie übernehmen. Da können sich Urlaubswillige in der Reihe ganz hinten anstellen.

Habe ich denn als Kunde überhaupt keine Rechte, wenn ich jetzt buche?

Wenn ich nur Air-Berlin-Tickets buche, also keine Pauschalreise mit Hotel und allem Drum und Dran, habe ich kaum Rechte. Vor allem nicht bei einer Pleite. Ich kann zwar versuchen, über Anwälte Geld zurück zu bekommen. Das hat aber meistens wenig Aussicht auf Erfolg.

Vorsicht ist außerdem bei der Annahme geboten, Lufthansa übernehme die Air-Berlin-Maschinen und man könne deshalb ab November mit Lufthansa fliegen. Denn die Lufthansa wird voraussichtlich nur Teile von Air-Berlin kriegen.

Auch die Hoffnung auf einen neuen Kredit vom Staat sollte man sich abschminken. Im November ist der Wahlkampf vorbei, dann können Deutsche auch zu Hause Urlaub machen - keiner braucht dann mehr ihre Stimme.

Wie sieht es mit Gutscheinen von Air Berlin aus? Die Fluggesellschaft hat in den letzen Wochen wegen Flugausfällen und Verspätungen tausende Hotel- und Mietwagengutscheine an Reisende verteilt...

In Einzelfällen kann man Glück haben und bestimmte Hotels oder Mietwagenfirmen akzeptieren die Gutscheine. Das ist aber eine Sache von gutem Willen: Mit solchen Gutscheine gab es schon oft Probleme. Wenn man einen hat, sollte man versuchen, ihn so schnell wie möglich einzulösen.

Online: Sola Hülsewig