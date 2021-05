Der Naturschutzbund NABU hat Bauernpräsident Joachim Rukwied mit dem Negativ-Preis "Dinosaurier des Jahres 2017" ausgezeichnet. Was genau wirft der Naturschutzbund ihm vor?

Eine zweieinhalb Kilo schwere Dino-Skulptur – diesen Negativ-Preis hat sich Bauernpräsident Joachim Rukwied nach Meinung des NABU redlich verdient. Zum Beispiel, weil er bestehende Umweltprobleme einfach leugne.

Rukwied ist auch Chef des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg und Präsident des europäischen Agrarverbandes COPA. Mit dem "Dinosaurier des Jahres" zeichnet der NABU seit 1993 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, die sich durch besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben.

Joachim Rukwied erhält Negativ-Preis picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Vorwurf der NABU: "Verharmlosung"

Wenn die Kritik an Missständen in der Landwirtschaft zu laut werde, suche der Deutsche Bauernverband gern nach anderen Schuldigen und melde Forschungsbedarf an. Etwa beim Thema Insektensterben. Da werde erst mal gefragt, wie groß das Problem tatsächlich ist und welchen Anteil eigentlich Industrie, Verkehr und Klimawandel haben.

Dinosaurier des Jahres 2017 picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Bauern, erklärt Rukwied gern, setzten so wenig Chemie ein wie möglich – und sie schafften sogar Lebensräume für Insekten.

Joachim Rukwied erklärt gegenüber dem SWR: "Was wir Bauern insgesamt in Deutschland seit einigen Jahren machen, ist die Anlage von Blühstreifen. Das machen wir selbst im Betrieb auch. Wir säen Zwischenfrüchte. Und ich schau mir das immer wieder als Landwirt, als Praktiker an. Und da stelle ich fest, da sind dann Insekten, da sind Bienen drin. Da haben wir einiges auf den Weg gebracht."

Streit-Thema Glyphosat

Für den NABU ist klar: So redet Rukwied das Problem klein. Der NABU kritisiert auch Rukwieds Haltung zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.

Laut Joachim Rukwied sei Glyphosat ein wichtiger Wirkstoff, "den wir insbesondere bei bodenschonender Mulchsaat ab und an einsetzen müssen.“

Die Neuzulassung von Glyphosat war für Rukwied ein "überfälliger und folgerichtiger Schritt."

Profiteure seien Großbetriebe

Gerade in solchen Statements sieht der NABU ein "trotziges 'Weiter so'". Nach diesem Motto verfahre Rukwied auch, wenn es um die EU-Agrarpolitik geht. Der Bauernpräsident nämlich wünsche sich Kontinuität und vor allem ein stabiles Agrar-Budget - also Hauptsache, die Subventionen fließen. Davon aber profitieren vor allem wenige Großbetriebe, bemängelt der NABU. Derweil schreite das Höfe-Sterben weiter voran. Rukwieds Politik gehe darum nicht nur zulasten der Natur, sondern schade auch bäuerlichen Familienbetrieben.

Unterm Strich aus Sicht der Naturschützer viele gute Gründe für den Pranger-Preis "Dinosaurier des Jahres 2017". Der NABU hatte bereits 2001 Rukwieds Vorgänger Gerhard Sonnleitner mit dem Negativ-Preis ausgezeichnet.

Stefanie Peyk, Umweltredaktion | Online: Moritz Hartnagel