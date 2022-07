In Sachen Umweltschutz wenig Fortschritt zu erwarten

per Mail teilen

Die Große Koalition hat beim Umweltschutz bisher wenig geliefert. In den kommenden vier Jahren ist wohl kaum mehr zu erwarten, meint SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.

Die Erneuerbaren Energien kriegen einen Extra-Nachschlag. Wieder obendrauf und wertlos, wenn nicht gleichzeitig Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.

Alles andere steht am gleichen Punkt wie ehedem: "Wir suchen Lösungen." Mit denen ist die alte - und wahrscheinlich neue - Umweltministerin bisher schon am Wirtschaftsministerium gescheitert. Alles andere wird auf später verschoben. Selbst wenn dann ein Klimaschutzgesetz kommen sollte: entscheidend ist, dass was getan wird! Und da war die GroKo bisher ein Totalausfall.

"Was haben die denn die letzten Jahren überhaupt gemacht?"

Gleiches beim Pflanzenschutz: Glyphosat? Beschränkungen – „mit dem Ziel die Anwendung so schnell wie möglich zu beenden“. Erst mal Alternativen erproben und schon sind die dreieinhalb Jahre rum, die diese Regierung noch hat.

20 Prozent Bio-Landwirtschaft bis 2030 – ich erinnere mich, dass dieses Ziel schon vor fünf Jahren hätte erreicht werden sollen. Nun ist die über-übernächste Regierung in der Pflicht.

Auch bei den Autoabgasen kennen wir die Haltung: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Möglichst keine Fahrverbote, aber ob sich die Nachrüstung wohl lohnt, weiß man nicht. Man fragt sich: Was haben die denn die letzten Jahren überhaupt gemacht?

"Die Alten Schlachten der GroKo werden wohl wiederholt"

Die Verbraucher sollen - vielleicht - später in der Legislaturperiode erfahren, ob ihr Fleisch von Tieren stammt, die nach den gesetzlichen Mindeststandards oder besser gehalten wurden. Das hat der alte Landwirtschaftsminister schon vor zwei Jahren versprochen und letztes Jahr wieder und jetzt wieder. Glaub ich das noch?

Das ist das Grundproblem: Die alten Schlachten, in denen sich die Politiker der GroKo in den vergangenen vier Jahren gegenseitig erschöpft haben, sollen jetzt alle neu ausgefochten werden. Das klingt - aus Umweltsicht - nach keiner guten Idee.

