Froschkuttelsuppe zum Frühstück

Kutteln werden in verschiedenen Regionen Deutschlands auch Flecke, Kaldaunen, Sulz, Flauzen oder Piepen genannt. Es handelt sich um in Streifen geschnittenen Pansen, einen Vormagen von Widerkäuern. Dieser kann von Schaf oder Kalb stammen, meistens wird jedoch Rinderpansen verwendet. Kutteln galten früher als Arme-Leute-Essen, sind aber in Süddeutschland und Sachsen, Österreich und der Schweiz sowie in Italien, Frankreich und Spanien nach wie vor Teil der Koch-Kultur.