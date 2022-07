Daimler-Chef Zetsche verdient wieder mehr

Vor knapp zwei Wochen hatte Zetsche Rekordzahlen für 2017 vorgelegt. So hat Daimler bei einem Umsatz von 164,3 Milliarden Euro (+7

Prozent) einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 14,7 Milliarden Euro gemacht - 14 Prozent mehr als im Jahr davor.



Mehr Geld gibt es deshalb auch für Mitarbeiter und Aktionäre: Die rund 130.000 nach Tarif bei Daimler Beschäftigten in Deutschland

sollen im April 5.700 Euro an Prämie bekommen. Im Vorjahr hatte es 5.400 Euro gegeben. Die Aktionäre sollen 3,65 Euro Dividende je Aktie bekommen -

40 Cent mehr als im Vorjahr. Dem muss die Hauptversammlung im April allerdings noch zustimmen.