Wie kann eine Firma 20 Milliarden US-Dollar wert sein, wenn sie nur Verluste macht? Der Musik-Streamingdienst Spotify hat an der Börse einen glänzenden Start hingelegt.

Der Musik-Streamingdienst Spotify testet mit einem Gang an die Wall Street seinen Börsenwert.

Fragen an SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.

Der Spotify-Gründer selbst, Daniel Ek, hat über den Börsengang seines Unternehmens gesagt: "Man wird uns keine Partys schmeißen sehen". Ist das nun gesunde Skepsis oder falsche Bescheidenheit?

Lieber tief stapeln, würde ich sagen. Der Erfolg von Spotify baut, ähnlich wie bei Facebook oder Google, unter anderem auf den Nutzerdaten auf. Spotify kennt den Musikgeschmack seiner Nutzer extrem genau. Davon profitieren zum Beispiel die Plattenlabels.

Facebook steht im Moment aber wegen Datenschutzfragen hoch in der Kritik. Darunter leiden im Moment auch andere Tech-Werte an den Börsen. Für wie viel Geld sich die Aktien von Spotify in diesem Umfeld also tatsächlich verkaufen, wusste vorher keiner. Bescheidenheit ist da also nicht ganz verkehrt.

Wird sich durch den Börsengang für die Nutzer irgendwas ändern?

Spotify hat inzwischen 71 Millionen Abonnenten weltweit, fast doppelt so viele wie der Musikstreamingdienst von Apple mit 38 Millionen, schreibt aber immer noch rote Zahlen.

Das glaube ich auf absehbare Zeit nicht. Denkbar wären ja höhere Preise oder mehr Werbung, um endlich Gewinne zu machen. Dann freuen sich die Anleger. Aber das nervt die Nutzer, und wenn die zur Konkurrenz gehen, bekommt Spotify echte Probleme.

Spotify macht zwar im Moment noch Verluste, aber die Anleger akzeptieren das erst einmal, damit der Konzern sich langfristig gegen Apple und Amazon durchsetzen kann. Die Gewinne kommen dann - so jedenfalls die Hoffnung - in ein paar Jahren von alleine. Insoweit wäre ein finanzielles Engagement in Spotify-Aktien also eine Art Wette auf eine bessere Zukunft.

Was ist mit der Konkurrenz - mit Amazon-Music, Apple Music und anderen? Wie werden die auf diesen Börsengang reagieren?

Daniel Ek ist als Mitgründer und Spotify-Chef mit 35 Jahren eine der Schlüsselfiguren im globalen Musikgeschäft. Ein erfolgreicher Börsengang in New York würde ihn zum Milliardär machen.

Das kommt darauf an, wie gut der Börsengang von Spotify sich entwickelt. Sowohl Amazon als auch Apple verdienen ihr Geld mit ihrer Hardware oder dem Versandgeschäft. Die Musikdienste sind bei diesen Unternehmen nur Mittel zum Zweck, den Nutzern ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten. Da spielen Verluste in diesem Bereich keine zu große Rolle.

Bei Spotify ist das anders. Denn Spotify muss irgendwann mit der Musik alleine sein Geld verdienen. Wenn an der Börse der Wert der Aktie zu niedrig liegt, kann das als Zeichen dafür gedeutet werden, dass die Investoren dem Geschäftsmodell letzten Endes nicht trauen. Sollten Apple und Amazon dann zum Preiskampf ansetzen, wird es spannend, wie lange Spotify das durchhält.

Online: Lutz Heyser