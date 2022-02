Was Arbeitnehmer und Eltern wissen müssen

per Mail teilen

Keiner leert die Mülltonnen, Kitas bleiben zu, Busse und Bahnen fahren nicht - Streiks. Der Weg zur Arbeit wird lang. Rechte und Pflichten gegenüber Arbeitgeber, Kindertagesstätte oder Schule.

Gespräch mit Eva Röder, SWR Wirtschaft

Was passiert, wenn ich während der Streiks zu spät zur Arbeit komme?

Rechtlich ist das erst mal mein eigenes Problem, denn ich bin als Arbeitnehmer für den Weg zur Arbeit verantwortlich und muss deshalb auch zusätzliche Kosten, zum Beispiel für das Taxi, tragen. Für die ausgefallene Arbeitszeit muss mich mein Chef nicht bezahlen. Ich habe als Arbeitnehmer auch kein Recht darauf, die verlorene Arbeitszeit nachzuholen - es sei denn, das ist in meinem Tarifvertrag so geregelt. Viele Chefs lassen aber inzwischen mit sich reden.

Wenn es mir nicht ums Geld geht, kann ich dann einfach so zu spät kommen?

Nein. Ich muss als Arbeitnehmer alles in meiner Macht Stehende tun, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen - und das dann entsprechend planen. Das heißt, an Streiktagen früher losfahren, Fahrgemeinschaften bilden oder andere Wege zur Arbeit finden.

Wenn etwas total Unvorhergesehenes passiert, sind auch hier viele Chefs kulant. Allerdings muss ich aufpassen: Wenn ich häufiger zu spät komme, könnte der Chef mir Absicht unterstellen, und das kann auch ein Grund für eine Abmahnung sein.

Darf ich an Streiktagen von zu Hause aus arbeiten?

Auch das muss mit dem Chef abgesprochen sein, ein Recht darauf gibt es nicht.

Auf dem direkten Weg zur Arbeit ist man unfallversichert. Wenn ich an einem Streik-Tag nur über Umwege zur Arbeit komme, gilt das dann auch?

Ja, das gilt auch an so einem Tag, da ist der Umweg ja der direkte Weg. Anders wäre ich ja nicht zur Arbeit gekommen. Wenn ich aber nochmal um die Ecke biege, um mir ein Brötchen zu holen und dabei baue ich einen Unfall, dann greift die Versicherung nicht.

Meine Kinder gehen in die Kindertagesstätte, während ich arbeite. Darf ich zuhause bleiben, wenn die Erzieherinnen streiken?

Das geht nur, wenn die Kita ganz spontan geschlossen bleibt und ich das erst kurzfristig erfahre. Wenn der Streik angekündigt ist, muss ich mich um die Betreuung meiner Kinder kümmern. Wenn das schwierig ist, kann ich beim Chef nachfragen, ob ich mein Kind mitbringen kann. Ein Anrecht darauf habe ich allerdings nicht. Im Zweifel muss ich mir Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen.

Bekomme ich die Kita-Gebühren für die Streik-Zeit zurückerstattet?

Auch dazu sind die Träger nicht verpflichtet - einige bieten es aber an. Also am besten dort nachfragen.

Wenn mein Kind normalerweise mit dem Bus in die Schule fährt, darf es wegen Warnstreik zu Hause bleiben?

Nein, auch an solchen Tagen gilt die allgemeine Schulpflicht. Allerdings lohnt es sich auch hier, mit der Schulleitung zu sprechen. Wenn es sich gar nicht anders organisieren lässt, können die Schulen auch mal Ausnahmen zulassen. Wer einfach so zu Hause bleibt, hat dann allerdings geschwänzt.

