Ehrenamtlich vorsorgen für die eigene Pflege

Wie werden wir versorgt, wenn wir im Alter Hilfe brauchen? Menschen im schwäbischen Riedlingen bei Biberach nehmen ihr Schicksal seit Jahren selbst in die Hand - in einer Genossenschaft.

Die Riedlinger haben ein besonderes Pflege-Konzept auf die Beine gestellt.

Irmgard G. ist 80 Jahre alt. Immer wieder plagt die ehemalige Fabrikarbeiterin die Gicht. Trotzdem möchte sie nicht ins Pflegeheim. "Solange ich bei mir im Haus bleiben kann, bleibe ich. Mit Hilfe von der Frau S.", sagt die Seniorin bestimmt.

Irmgard G. (rechts) und Tanja S.: Beide profitieren vom Ehrenamt.

Tanja S. ist eine von vielen Menschen in Riedlingen, die sich ehrenamtlich bei der Seniorengenossenschaft engagieren. Sie besucht Irmgard G. regelmäßig zu Hause.

Zeitkonto mit ehrenamtlicher Arbeit

Von dem ehrenamtlichen Engagement profitieren beide, bestätigen die Frauen. Wer einen schlechten Tag hatte, wird von der anderen aufgebaut. Bürger, die anderen ihre Zeit schenken, bekommen diese Zeit auf eine Art Konto gut geschrieben - diese Stunden können die Ehrenamtlichen dann später nutzen und sich selbst betreuen lassen.

Michael Wissusek (Mitte), Leiter der Demenzpflege in Riedlingen.

Seit 30 Jahren gibt es die Seniorengenossenschaft. Mittlerweile haben die Mitglieder Einiges auf die Beine gestellt, erklärt Michael Wissusek, der die Demenzpflege Riedlingen leitet.

Mittlerweile existiere ein breites Spektrum an Angeboten, von Einkaufs- und Fahrdiensten bis zur Tagespflege. "Es sind verschiedene Register, die wir ziehen können, um eine ganzheitliche Versorgung zu leisten", so Wissusek.

Individuelle Betreuung

Herta L. zum Beispiel wurde vor ein paar Jahren noch in ihrer Wohnung versorgt und kam immer nur für ein paar Stunden in die Tagespflege. Mittlerweile ist sie ins betreute Wohnen umgezogen. Auch beim betreuten Wohnen und in der Tagespflege helfen Ehrenamtliche mit.

Herta L. ist ins betreute Wohnen umgezogen.

Deshalb läuft es hier anders als in manchen anderen Einrichtungen: Hier können die Menschen individuell betreut werden. Immer wieder organisieren die Ehrenamtlichen Veranstaltungen, bei denen Angehörige, Pflegebedürftige und die Riedlinger zusammenkommen. Die Alten sollten nicht isoliert, sondern integriert werden, sagt Michael Wissusek. "Es ist sehr schwierig, diese Integration und Inklusion in der Gesellschaft auch zu leben."

Entlastung für die Pflegenden

Damit das gelingt, brauchen die Pflegenden Unterstützung von Angehörigen und Ehrenamtlichen. "Was wir hier versuchen, ist letztendlich eine Entlastung der Pflege und eine weitere Entlastung für Angehörige."

In Riedlingen haben sie in den letzten 30 Jahren ein Netzwerk gesponnen - und zwar eines, mit dem die Pflegebedürftigen von heute und die von morgen aufgefangen werden können.

