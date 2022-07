Mineralwasserhersteller nah am Limit

Die Hitzewelle der vergangenen Wochen und die Fußball-WM bringen die Getränkeversorgung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an ihre Grenzen. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe.

Die Hitze und die Fußball-WM haben heftige Auswirkungen für die Getränkehersteller im Südwesten. Die Mineralwasserhersteller müssen Sonderschichten fahren, um die aktuelle Nachfrage der Verbraucher bedienen zu können. Das gilt zum Beispiel auch für den Getränkehersteller Brohler aus dem Kreis Ahrweiler. Die Mitarbeiter müssten hier länger arbeiten als sonst, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen, hieß es gegenüber dem SWR.

Der Getränkehersteller Winkels aus Sachsenheim teilte auf SWR-Anfrage mit, am Limit zu sein. Es könne passieren, dass im Supermarkt kurzzeitig einzelne Artikel nicht verfügbar seien, so das Unternehmen aus dem Kreis Ludwigsburg. Winkels vertreibt unter anderem das Alwa-Mineralwasser.

Produktion auf Hochtouren in Baden-Württemberg

Auch beim Getränkehersteller Ensinger aus Vaihingen-Enz wird auf Hochtouren produziert. Das Unternehmen rechnet diesen Monat mit mehr als 15 Millionen abgefüllten Flaschen - normalerweise seien es um die zehn Millionen Flaschen.

Ensinger-Chef Thomas Fritz im SWR-Interview: "Wir arbeiten rund um die Uhr. Die Fahrer, die Kolleginnen und Kollegen an den Produktionsanlagen sind schon bis zum Äußersten angespannt. Wir könnten jetzt nicht beliebig zusätzlich verkaufen." Ähnlich ist die Situation bei den Peterstaler Mineralquellen. Das Schwarzwälder Unternehmen hat deshalb seit einigen Wochen die Arbeitsschichten verlängert.

Hohe Nachfrage auch in Rheinland-Pfalz

Von einer stark gestiegenen Nachfrage berichten auch der Getränkehersteller Gerolsteiner aus der Region Trier und die Nürburg Quelle aus der Vulkaneifel. Die Beschäftigten in der Produktion und in der Logistik arbeiten aktuell auf Hochtouren und quasi rund um die Uhr. Einen Engpass gibt es bei den rheinland-pfälzischen Mineralwasserherstellern noch nicht, aber klar ist auch: Wenn die Nachfrage weiter steigt, könnte es möglicherweise eng werden.

Engpass beim Transport: Zu wenig Lkw-Fahrer

Ein Problem sind die fehlenden Lkw-Fahrer. Es gibt einen Personalmangel in der Logistikbranche, bestätigte auch ein Sprecher der Firma Brohler dem SWR. Die Flaschen können zwar abgefüllt, aber zum Teil eben nicht an die Supermärkte ausgeliefert werden, weil es keine Laster-Fahrer gibt. Thomas Fritz von Ensinger: "Das ist ein ernsthaftes Thema, das die Branche trifft - nicht nur die Mineralbrunnen, auch die Brauereien. Das ist ein echter Engpass. Da müssen die Unternehmen in die Ausbildung und in eine höhere Beschäftigung investieren."

Appell an Verbraucher: Leergut zurückbringen

Probleme gibt es aber nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim Leergut: Da sich viele Verbraucher aufgrund der Hitze und der Fußball-WM mit Getränken eingedeckt haben, fehlen den Herstellern Flaschen und Kisten.

Deshalb weisen die Hersteller die Kunden immer wieder darauf hin, das Leergut zum Supermarkt oder Getränkeladen zurückzubringen, damit die Flaschen wieder neu befüllt werden können.

Von Tobias Frey, SWR Wirtschaft und Soziales | Online: Heidi Keller