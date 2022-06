Rekord-Steuern und Abgaben auf Einkommen

Bis jetzt haben wir für die Steuern und Abgaben gearbeitet, den Rest des Jahres geht unser Geld in den eigenen Geldbeutel. Rechnerisch jedenfalls, wie der Bund der Steuerzahler ermittelt.

Fragen an Tamara Land, SWR Wirtschaft und Umwelt

Was zieht der Steuerzahlerbund bei seiner jährlichen Berechnung zum Steuerzahler-Gedenktag alles ab?

Der Bund der Steuerzahler hat ausgerechnet: Der Steuerzahler-Gedenktag 2018 ist am Mittwoch, 18. Juli. Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler (BdSt) arbeiten die Bürger und Betriebe ab diesem Tag wieder für ihr eigenes Portemonnaie. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, wurde rein rechnerisch an den Staat abgeführt. Damit liegt die Volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote im Jahr 2018 bei voraussichtlich 54,3 Prozent - diese Quote war noch nie höher!

Die Berechnung ist recht kompliziert. Der Bund der Steuerzahler schaut sich nicht den Durchschnitts-Arbeitnehmer an, sondern das große Ganze. Auf der einen Seite das Volkseinkommen: Alle Löhne, Gehälter, Unternehmensgewinne. Auf der anderen Seite alle Steuern, Abgaben, Umlagen - und sogar die Rundfunkgebühr, obwohl das ja keine Steuer ist und die Einnahmen auch nicht dem Staat zu Gute kommen.

Am Ende wird alles aufgerechnet und durcheinander geteilt. Dann kommt eben raus, dass nach allen Abzügen von einem Euro nur knapp 46 Cent übrigbleiben. Für den Einzelnen hat das aber wenig Aussagekraft, weil eben alle Steuern und Abgaben einbezogen werden, etwa Kaffeesteuer, Tabaksteuer oder Hundesteuer. Jemand, der keinen Hund und kein Auto hat, muss das ja gar nicht zahlen.

Ist das eine redliche Vorgehensweise vom Bund der Steuerzahler?

Die Berechnung des Steuerzahlerbunds ist umstritten. Vor allem, weil sich der Steuerzahlerbund auf das Volkseinkommen bezieht. Es wäre sauberer, wenn man die Steuern ins Verhältnis zum Bruttosozialprodukt setzt. Wenn man das macht, liegt die Steuerquote nur noch bei 40 Prozent und nicht bei mehr als 50 Prozent.

Kritisch wird auch gesehen, dass die Sozialabgaben in der Rechnung auftauchen. Zumindest bei der Kranken- und Rentenversicherung gibt es ja einen direkten Nutzen für den Versicherten. Man wird behandelt und bekommt im Alter Rente. Es ist also nicht so, dass sich der gierige Staat einfach Geld einverleiben würde, ohne dass man weiß wofür.

Dritter Kritikpunkt ist, dass auch Steuern, die der Staat selbst zahlt, in die Berechnung einfließen. Wenn die Bundeswehr einen neuen Hubschrauber bestellt, wird darauf Mehrwertsteuer fällig. Diese Steuer zahlt der Staat quasi an sich selbst, damit steigt die Steuerlast für die Bürger nicht. Insgesamt betrachtet heißt das also: Unsere Steuern sind hoch, das macht der Steuerzahlerbund deutlich. Die Berechnung des Gedenktags hat aber ihre Tücken.

Was bezweckt der Steuerzahlerbund mit seiner Berechnung?

Die Kritiker wollen darauf hinweisen, dass die Steuerlast insgesamt zu groß ist. Der Steuerzahlerbund greift kritische Punkte raus: Zum Beispiel ist die Grunderwerbssteuer in vielen Bundesländern stark gestiegen, die Einnahmen haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Belastet werden insbesondere junge Familien - dabei will man gerade ihnen helfen und plant deshalb jetzt das neue Baukindergeld.

Zweites Beispiel: die Energiekosten. Auf Strom, Heizung und Benzin wird nach Ansicht des Steuerzahlerbunds zu viel an Steuern und Umlagen aufgeschlagen - etwa die EEG-Umlage, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Aus Sicht des Steuerzahlerbunds wird Energie dadurch künstlich und unnötig verteuert. Deshalb nutzt der Steuerzahlerbund den Steuerzahler-Gedenktag, um auf solche Missstände hinzuweisen.

Wo stehen wir in puncto Steuerbelastung im internationalen Vergleich?

Dafür wird die Steuerlast bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt betrachtet im europäischen Durchschnitt. Im internationalen Vergleich sind Arbeitnehmer in Deutschland sehr stark belastet. Das zeigt jedes Jahr ein Vergleich der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD). Deutsche Arbeitnehmer zahlen so viele Steuern und Abgaben wie kaum ein anderer. Ein Single mit Durchschnittseinkommen gibt beispielsweise 50 Prozent an den Staat ab. Damit liegt Deutschland auf Platz 2 - nur in Belgien ist die Belastung noch höher. Schuld daran sind aber vor allem die hohen Sozialabgaben, also Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter.

Da ist der internationale Vergleich aber nicht ganz fair. Die Schweiz schneidet zum Beispiel ganz gut ab, aber dort muss man privat für die Rente vorsorgen und diese Beiträge werden nicht mitgezählt. Unterm Strich heißt das: Die Steuerlast in Deutschland ist hoch, auch im internationalen Vergleich. Darüber sollte man meiner Meinung nach reden, es aber nicht skandalisieren.

Online: Heidi Keller