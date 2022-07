Neuer Rekord auf den Ozeanen erwartet

Der Kreuzfahrtmarkt boomt: Inzwischen reisen dreimal so viele Menschen mit dem Schiff wie noch vor zehn Jahren. Erstmals könnten 2017 mehr als zwei Millionen Deutsche in See stechen.

Mit Abstand der größte Kreuzfahrt-Markt sind die USA mit 11,3 Millionen Passagieren (Stand 2015), vor Deutschland (1,8 Millionen), Großbritannien (1,6 Millionen) und Australien (1,1 Millionen). Die Karibik, das Mittelmeer oder auch Asien zu bereisen - und das schwimmende Fünf-Sterne-Hotel reist einfach mit, bietet selbst in den fernsten Ländern noch vollklimatisierte Kabinen und bequeme Betten, das auf Wunsch von daheim gewohnte Essen und Trinken, und im Notfall sogar noch den deutschsprechenden Bord-Arzt. Also westlicher Standard, Komfort und Sicherheit - und das alles zusammen für einen Pauschalpreis, mit dem sich fest rechnen lässt. All das sind die Plus-Punkte für eine Kreuzfahrtreise. Kreuzfahrt-Angebote immer spezieller Auch Flußkreuzfahrten werden immer beliebter. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Kreuzfahrten sind nicht nur für ältere Passagiere von Interesse. Zunehmend kommen auch jüngere Leute und Familien auf den Geschmack nach Meer. Auch Singles, Heavy Metall-Fans oder überzeugte Nudisten finden inzwischen längst entsprechende Kreuzfahrt-Angebote für sich und Gleichgesinnte. Neue Schiffe immer größer Weltweit werden 2017 voraussichtlich 25,3 Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt buchen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Die Kreuzfahrt-Industrie reagiert jedenfalls auf die zunehmende Nachfrage und baut immer neue und immer größere Schiffe. Alleine im vergangenen Jahr waren es 26 Stück. Auf die passen schon mal mehr als 6.000 Passagiere - wie auf die "Harmony of Seas" der US-Reederei Caribbean Cruises, das derzeit größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Je mehr Passagiere auf ein Schiff passen, desto geringer sind am Schluss die Kosten pro Kopf für die Reederei - und umso größer wird der Gewinn. Die Schattenseiten des Kreuzfahrtbooms: die hohe Umweltbelastung Besonders begehrt: Kabinen mit Balkonen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Die Rechnung für diesen Kreuzfahrt-Boom zahlen aber unter anderem die Umwelt und in Teilen wohl auch das Personal an Bord. Jedenfalls wiegt die Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe inzwischen schwer, klagen Umweltschutz-Organisationen. Auch wenn die modernen Schiffe immer strengere Umweltstandards erfüllen müssen. Ausbeutung auf hoher See Harte Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrten picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Auch um die Arbeitsbedingungen des Personals an Bord, das hinter den Kulissen - etwa in der Küche oder als Reinigungskraft - arbeitet, sei es nicht immer zum Besten bestellt, sagen Gewerkschaften. Rund 70 Prozent aller Beschäftigten auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten im Hotel- und Restaurantbereich. Lange Arbeitszeiten, schlechte Unterbringung und miese Bezahlung der Mitarbeiter seien immer wieder ein Problem. Der boomende Kreuzfahrt-Markt hat also auch seine Schattenseiten. Dass sich diese aber auf die immer weiter wachsende Beliebtheit von Kreuzfahrten auswirken wird, ist derzeit nicht zu erwarten. Lutz Heyser, SWR Wirtschaft und Soziales