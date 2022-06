Was steckt hinter den Ryanair-Gerüchten?

Der ehemalige amerikanische Militär-Flughafen Hahn liegt mitten im Hunsdrück und war einst die erste Ryanair-Basis in Deutschland. Bis heute ist Europas größte Billigfluggesellschaft hier der Platzhirsch im Passagiergeschäft. In der jüngeren Vergangenheit verringerten die Iren jedoch ihr Angebot im Hunsrück kontinuierlich. Zugleich begannen sie von den benachbarten Flughäfen Luxemburg, Köln-Bonn und Frankfurt am Main abzuheben, die für Passagiere deutlich besser per Auto, Bus oder Bahn zu erreichen sind.