Wirtschaft begrüßt Ende der Zeitumstellung

Die EU will die Zeitumstellung kippen. Eingeführt wurde sie damals aus wirtschaftlichen Gründen. Doch viele Wirtschaftsbranchen würden sich freuen, wenn die Umstellung wieder wegfiele.

Ein Ende der Zeitumstellung würde manchen Unternehmen das Leben leichter machen.

Sie ist definitiv ein Streitthema - die Zeitumstellung. Viele nervt es jedes Mal, wenn sie die Uhr eine Stunde vor oder eine Stunde zurückstellen müssen. In einer EU-Umfrage hatten sich vor Kurzem mehr als 80 Prozent der Befragten für eine Abschaffung stark gemacht.

Jetzt hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angekündigt, die Zeitumstellung kippen zu wollen. Eingeführt wurde sie damals aus wirtschaftlichen Gründen - das Tageslicht sollte besser genutzt und damit Energie gespart werden.

Erleichterung für die Landwirtschaft

Kühe bevorzugen regelmäßige Melkzeiten.

Über das Abschaffen der Zeitumstellung würden sich vor allem die Landwirte freuen. Denn sie haben unter der jeweiligen Umstellung immer besonders zu leiden. Jede Zeitumstellung bringt in der Arbeit mit Tieren Probleme, sagte ein Sprecher des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands in Freiburg. Kühe zum Beispiel möchten jeden Tag zur gleichen Zeit gemolken werden. Die Zeitumstellung sei für sie immer ein zusätzlicher Stressfaktor.

Tiere tun sich künftig sicher leichter, wenn sie feste Zeiten haben, heißt es auch vom Deutschen Bauernverband.

Einfacher für die Deutsche Bahn

Groß dürfte die Freude auch bei der Deutschen Bahn sein. Denn für den Staatskonzern ist die Zeitumstellung immer ein kleiner Kraftakt. 120.000 Uhren müssen jedes Mal auf die Sommer- oder auf die Winterzeit umgestellt werden. Da der Wechsel im laufenden Bahnbetrieb erfolgt, ist auch jedes Mal ein gewisser Aufwand notwendig, damit die Züge und S-Bahnen nachts pünktlich abfahren - zumindest einigermaßen pünktlich.

Besser für die Gesundheitsbranche

Sommer- und Winterzeit können die Gesundheit belasten - und auch die Krankenkassen.

Das Abschaffen der Zeitumstellung wird auch in der Gesundheitsbranche begrüßt. Denn viele Menschen bekommen durch den Wechsel von der Sommer- auf die Winterzeit gesundheitliche Probleme, heißt es zum Beispiel von der DAK-Krankenkasse. Viele Menschen hätten anschließend mit Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen. Das habe eine Umfrage Anfang des Jahres ergeben. Deshalb sei es eine gute Sache, wenn die Zeitumstellung wegfalle, so die DAK.

Aufatmen bei Familien mit Kindern

Auch viele Eltern dürften aufatmen. Denn auch Kinder haben teils mit der Umstellung Probleme. Es dauert nach der Zeitumstellung gerne ein paar Tage, bis sie wieder ihren Schlafrhythmus finden. Mit dem Abschaffen der Zeitumstellung dürfte es also auch in den Kinderzimmern in Deutschland künftig vielleicht etwas ruhiger zugehen.

So läuft die EU-Gesetzgebung zur Abschaffung der Zeitumstellung: Wenn Europaparlament und EU-Staaten dem Gesetzesentwurf der EU-Kommission zustimmen, könnte die Entscheidung 2019 fallen - und die Zeitumstellung wäre 2020 oder 2021 passé. Anschließend könnten die einzelnen EU-Länder selbst entscheiden, ob sie dauerhaft die Winter- oder die Sommerzeit einführen wollen.

Von Tobias Frey, SWR Aktuelle Wirtschaft | Online: Heidi Keller