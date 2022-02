Jedes vierte Kinderprodukt ist "mangelhaft"

Eltern vertrauen darauf, dass Spielsachen sicher sind. "Stiftung Warentest" hat nun aber vielen Kinderpodukten ein "mangelhaft" bescheinigt. Das hat auch mit den hohen Test-Anforderungen zu tun.

Laufräder für Kinder sind besonders oft bei den Testreihen durchgefallen. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Welche Produkte sind denn besonders betroffen?

Besonders gefährlich sind Kinderlaufräder, Kindermatratzen und Hochstühle. Bei letztgenannten besteht häufig die Gefahr, dass Kinder von der Sitzfläche nach vorn rutschen und auf den Boden fallen. Aber auch für viele Autositze gab es die Note "mangelhaft". Von den Spielsachen ist Spielschleim besonders ungesund. Allen fünf Sorten bekamen von Stiftung Warentest ein "mangelhaft" verpasst, weil der Schleim zu viel Borsäure enthielt, was zu Durchfall führen kann.

Produkte für Kinder fallen bei Tests viermal häufiger durch, als Produkte für Erwachsene. Warum sind so viele Kindersachen Schrott?

Das hat auch mit den hohen Anforderungen an die Testobjekte zu tun: Bei Kinderprodukten wird oft untersucht, was passiert, wenn man sie in den Mund nimmt oder daran rumlutscht. Viele der getesteten Produkte sind aber kein Spielzeug, sondern Autositze oder Buntstifte - obwohl Kinder die natürlich auch in den Mund nehmen. Kinderprodukte werden also nicht immer vollkommen kindergerecht hergestellt.

Außerdem kann man mittlerweile im Internet Produkte aus der ganzen Welt kaufen. Bei diesen ist es aber oft schwer zu überprüfen, wer sie hergestellt hat. Viele dieser Produkte erfüllen daher nicht die Standards an Transparenz, die in Deutschland an Spielzeug gestellt werden. Allerdings muss man dazusagen, dass die aktuelle Studie nicht völlig neu ist, sondern Testergebnisse der letzten beiden Jahre zusammenfasst. Es ist also durchaus möglich, dass einige der Produkte mittlerweile besser abschneiden würden.

Gibt es Reaktionen aus Industrie oder Politik auf die Ergebnisse?

Die zuständige Verbraucherschutzministerin Katharina Barley nannte die Ergebnisse "erschreckend." Stiftung Warentest fordert, die Richtline so auszudehnen, dass mehr Produkte als Kinderspielzeug gelten und dann auch strengere Anforderungen erfüllen müssen.

Auch wir Verbraucher sind in der Pflicht. Denn wir sollten mehr darauf achten, was wir kaufen, wo wir es kaufen und - gerade jetzt vor Weihnachten - vielleicht weniger, aber dafür besseres Spielzeug kaufen.

Sabrina Fritz, SWR Aktuelle Wirtschaft | Online: Michael Herr