So wirken sich Strafzölle für Verbraucher aus

Der Handelsstreit zwischen USA und China verschärft sich. Eine Änderung bei den Sanktionen gegen den Iran ist nicht abzusehen. Die Folgen für uns Verbraucher werden immer deutlicher.

Die Folgen der internationalen Wirtschaftspolitik kommen auf die Verbraucher zu. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Fragen an Michael Wegmer, SWR Aktuelle Wirtschaft

Betrifft der Handelsstreit von USA und China auch deutsche Verbraucher?

Der Handelsstreit, jetzt in der zweiten Runde, betrifft deutsche Verbraucher noch nicht unmittelbar, sodass bestimmte Produkte deutlich teurer werden. Ein Beispiel: Donald Trump hat Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl verhängt. Es landen aber nur fünf Prozent der deutschen Stahlproduktion pro Jahr in den USA. Die bestehenden Zölle machen für Deutschland in der Stahlindustrie 40 Millionen Euro aus.

Die Handelsstreit-Spirale zwischen USA und China dreht sich weiter. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Zum Riesen-Problem würde es, wenn Trump seine Drohung wahr macht, ausländische Autos mit zusätzlichen Zöllen zu belegen. So weit ist es zwar noch nicht, aber viele Wirtschaftsinstitute rechnen damit. Das würde für deutsche Automobilfirmen beim Export deutscher Autos in die USA pro Jahr fünf Milliarden Euro an Einbußen bedeuten.

Firmen wie BMW oder Daimler wären gleich doppelt gestraft. Denn sie bauen viele Autos in den USA und verkaufen sie von dort aus nach China. Wenn China dann auch Gegenzölle für Autos aus den USA erhebt, wäre dieser Weg ebenfalls mit großen Einbußen belastet. China ist Exportmarkt Nummer Eins für deutsche Autos. Deshalb versuchen viele Autobauer bereits, vorzusorgen und die Produktion direkt nach China zu verlagern.

Wie sieht es mit den Folgen der internationalen Sanktionen für uns aus?

Konkrete Folgen für Verbraucher: Spritpreise steigen. Colourbox Foto: Colourbox.de -

Es gibt eine ganze Reihe von Sanktionen gegen verschiedene Länder - also Importverbote aus politischen Gründen. Die spüren auch Verbraucher in Deutschland massiv. Die Drohung des US-Präsidenten gegen alle internationalen Firmen, die im Iran arbeiten, zeigt eine starke Wirkung. Der französische Energiekonzern Total zum Beispiel hat sich zurückgezogen, er hat im Iran am Abbau von großen Gasvorkommen gearbeitet.

Der Iran findet kaum noch ausländische Reeder mit großen Schiffen, die das iranische Öl abtransportieren. Es wird weniger Öl geliefert, der Ölpreis steigt und parallel auch der Benzinpreis in Deutschland. Ein Liter kostet im Schnitt bereits 15 Cent mehr als vor einem halben Jahr - das sind konkrete Auswirkungen von Sanktionen.

Wie lange werden Sanktionen und Handelsstreit andauern?

Politisch glaube ich kaum, dass Trump seine Haltung zum Iran in absehbarer Zeit wieder ändern wird. Die USA bereiten sich auch selbst schon darauf vor, Öl auf anderen Wegen zu beschaffen, damit die Auswirkungen für die USA nicht so massiv werden - gerade vor den Wahlen im November. Das heißt, Preise für Sprit und Öl könnten im kommenden Winter nochmal deutlich steigen.

Die Signale beim Handelsstreit sind noch deutlicher. In den USA wird jetzt schon an der Liste für die dritte Runde gearbeitet, also an einer Liste mit weiteren chinesischen Produkten, die im September mit Zöllen belegt werden sollen. Trump sagt, die USA könnten diesen Handelsstreit lange durchhalten. Es gibt wohl die Aussage von ihm, dass er am Ende alle chinesischen Produkte mit sogenannten Strafzöllen belegt haben möchte. Er glaubt nicht, dass anstehende Verhandlungen etwas bringen. Also keine Entspannung in Sicht.

Schaden sich die USA mit dieser Handelskrieg-Spirale nicht selbst?

Ja, das schadet der amerikanischen Wirtschaft langfristig. Darin sind sich fast alle einig. Konkrete Zahlen gibt es im Augenblick noch nicht. Aber viele Umfragen und Prognosen, die das bestätigen. Zum Beispiel sind gerade 250 US-Wirtschaftsexperten zum Handelsstreit befragt worden, und 90 Prozent von ihnen glauben an negative Auswirkungen für die USA. Sogar Donald Trump selbst hat zwischendurch eingeräumt, dass die USA in einem Handelskrieg wirtschaftlich schlechter dastehen könnten.

Aktuelle Strafzölle der USA gegen China: Es gibt eine Liste der USA mit rund 300 Produkten aus China. Für diese Produkte muss China 25 Prozent mehr zahlen für die Einfuhr in die USA. Auf dieser Liste stehen viele verschiedene Waren, zum Beispiel Chemikalien für Industrie und Landwirtschaft, also Düngemittel. Auch bestimmte Züge, Traktoren oder Mopeds, einige Kunststoffe, bestimmte Arten von Rohren und Schläuchen. Alle Produkte dieser Liste haben einen Wert von ungefähr 16 Milliarden Dollar. Klingt viel, ist aber ein Bruchteil des Gesamthandels: 2017 haben die USA Waren für mehr als 500 Milliarden Dollar aus China importiert.

Online: Heidi Keller