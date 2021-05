per Mail teilen

Ab 2019 sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. So dürfte es weitergehen.

Die Bundesregierung will den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen einen Geldsegen in Milliardenhöhe zukommen lassen: Das Kabinett hat beschlossen, dass die Beiträge ab dem kommenden Jahr wieder komplett paritätisch getragen werden, also jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das heißt, auch der Zusatzbeitrag wird dann zur Hälfte vom Arbeitgeber bezahlt. Im Moment stemmen die Beschäftigten diesen alleine. Für die Versicherten bedeutet das eine Entlastung um insgesamt rund 6,9 Milliarden Euro.

Fragen an Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

Wie hoch ist die Entlastung für jeden einzelnen Versicherten?

Das hängt von zwei Dingen ab: dem Einkommen und davon, welchen Zusatzbeitrag die eigene Krankenkasse verlangt. Konkret wird dieser Zusatzbeitrag für die Versicherten halbiert. Er liegt, je nach Krankenkasse, derzeit zwischen 0,3 und 1,7 Prozent des Monatseinkommens.

Nehmen wir mal einen gesetzlich Versicherten, der 3.000 Euro im Monat verdient und der einen Zusatzbeitrag von einem Prozent an die Kasse zahlen muss. Derjenige zahlt ab dem kommenden Jahr 15 Euro weniger für seine Krankenversicherung. Das sind aufs Jahr gesehen 180 Euro, die er mehr im Geldbeutel hat.

Dazu kommt, dass die Krankenkassen-Beiträge in Zukunft weiter steigen werden - unter anderem, weil die Menschen immer älter werden und damit auch manche Krankheit mehr bekommen, die sie früher schlicht nicht erlebt haben. Diese steigenden Kosten hätten nach dem alten System die Versicherten zu großen Teilen allein tragen müssen. Jetzt müssen die Arbeitgeber das mitfinanzieren. Abgesehen davon empfinden es viele als gerecht, wenn sie und ihr Chef die Krankenversicherung zu gleichen Teilen bezahlen.

Die Wirtschaft ist nicht gerade begeistert, dass die Arbeitgeber jetzt wieder mehr zahlen müssen für die Krankenkassenbeiträge ihrer Beschäftigten. Ist die Kritik berechtigt?

Wie immer ist das eine Frage der Perspektive und der Argumente. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass die Unternehmen durch die Reform mit sechs Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr rechnen müssen. Der Arbeitgeberverband BDA nimmt an, das werde mindestens 130.000 Arbeitsplätze kosten und die Wirtschaft werde in Zukunft langsamer wachsen.

Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit: Die Jobs bleiben, aber die Arbeitgeber holen sich das Geld auf anderem Weg zurück - bei den nächsten Tarifverhandlungen. Da werden die Verhandlungsführer zusehen, dass sie die Lohnforderungen nach unten drücken.

Wenn die paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge wiederkommt, könnten die Krankenkassen versuchen, den Zusatzbeitrag weiter zu erhöhen - nach dem Motto, es zahlen ja zwei?

Grundsätzlich könnten die Krankenkassen die Zusatzbeiträge beliebig erhöhen, es gibt da keine Obergrenze. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass das passieren wird. Die Kassen müssen ja vor ihren Versicherten rechtfertigen, wofür sie mehr Geld brauchen und sie sind nach wie vor in einem Wettbewerb miteinander.

Schon bisher gibt es große Unterschiede: Es gibt Kassen mit 0,3 Prozent Zusatzbeitrag und welche mit 1,7 Prozent. Deswegen lohnt es sich, die Sätze zu vergleichen und gegebenenfalls die Krankenkasse zu wechseln. Das geht immer, wenn ein Versicherungsjahr abläuft. Und wenn die Kasse den Zusatzbeitrag erhöht, hat der Kunde sowieso ein Sonderkündigungsrecht.