So profitiert die Wirtschaft in BW

Nicht nur die Fans freuen sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das Großereignis ist ein Milliardengeschäft, von dem auch hiesige Unternehmen profitieren.

Die Fans freuen sich auf die Fußball-WM - die Wirtschaft mindestens genauso.

Für viele Fußball-Fans gibt es während eines großen Turniers nichts Schöneres als im Biergarten zu sitzen und gemeinsam die Spiele anzuschauen. Deshalb ist klar: Biergärten, Kneipen und Bars werden von der WM-Begeisterung besonders profitieren.

Umsatzwachstum bei Gaststätten

Der Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg rechnet nach eigenen Angaben in den Weltmeisterschafts-Wochen mit einem beachtlichen Umsatzwachstum. Wenn die Biergärten voll sind und die Menschen Bier trinken, freuen sich selbstverständlich auch die Brauereien im Land.

"Bier und Fußball passen hervorragend zusammen. Insofern erwarten wir schon den einen oder anderen positiven Impuls für unser Geschäft", sagt Stefan Seipel von der Stuttgarter Brauerei Dinkelacker.

Metzgereien hoffen auf Grillwetter

Wer die Fußball-WM anschaut, braucht aber nicht nur was zu trinken, sondern meistens auch was zu essen. Zusätzlich ist WM-Zeit meistens auch Grillzeit, weshalb die baden-württembergischen Metzgereien auf viele verkaufte Würste und Steaks hoffen. Allerdings gebe es bei einem großen Fußballturnier auch immer zwei Risikofaktoren, sagt Ulrich Klostermann vom baden-württembergischen Fleischerverband. "Natürlich ist zunächst mal ein einigermaßen verträgliches Wetter eine Voraussetzung. Schlechtes Wetter ist der natürliche Feind des Grillens. Ansonsten geht es vor allem darum, dass uns unsere Nationalmannschaft gut vertritt, sprich gewinnt."

Von der WM-Euphorie wird aber auch der Einzelhandel in Baden-Württemberg profitieren, vor allem die Elektronikhändler. Denn rund um eine WM oder eine EM werden so viele Fernseher verkauft wie sonst nie. Teilweise steigen die Umsätze um gut 40 Prozent.

Tipp-Kick und Uhlsport

Aber auch Spielwaren sind jetzt gefragt, zum Beispiel das Tischspiel Tipp-Kick, bei dem kleine Zink-Fußballmännchen gegeneinander antreten. Das Spiel kommt aus Villingen-Schwenningen und wurde in diesem Jahr bereits mehr als 200.000 Mal verkauft. Zum Vergleich: In anderen Jahren liegt der Absatz bei rund 40.000 Spielen. Jochen Mieg von Tipp-Kick: "Wir wissen, in den Jahren mit ungerader Jahreszahl müssen wir gucken, dass wir eine glatte schwarze Null hinkriegen. In den Jahren, in denen die WM kommt, ist bei uns wirklich ein zweites Weihnachten."

Das Tipp-Kick-Spiel kommt aus Villingen-Schwenningen.

Auch andere Unternehmen im Land machen durch die WM gute Geschäfte. Zum Beispiel mischt die Balinger Firma Uhlsport im Konzert der großen Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike oder Puma mit. Uhlsport ist Ausrüster der tunesischen Nationalmannschaft, die sich für die WM qualifiziert hat.

SAP als DFB-Partner

SAP aus Walldorf ist als Partner der DFB-Elf in Russland dabei. Der Software-Konzern liefert Jogi Löw und Co. umfangreiche Statistiken und Gegner-Analysen. SAP soll also dabei mithelfen, dass die deutsche Mannschaft erneut den WM-Titel holt.

Von Tobias Frey, SWR-Wirtschaftsredaktion | Online: Sola Hülsewig