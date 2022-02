Bioland kooperiert mit Lidl

Bioland arbeitet künftig mit dem Discounter Lidl zusammen. Bisher gab es diese traditionsreiche Bio-Marke nur im Fachhandel. An der Zusammenarbeit gibt es auch Kritik.

Ab November soll es die ersten Bioland-Produkte bei Lidl geben. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Discounter-Bio hat den Ruf nicht so strenge Auflagen zu erfüllen. Deshalb gibt es Befürchtungen aus der Öko-Szene. Bioland will mit der Kooperation - nach eigener Aussage - dafür sorgen, dass hochwertige, regionale Bio-Produkte eine breite Kundschaft finden. Ab November soll das Bioland-Siegel auf Produkten der Lidl Eigenmarke BioOrganic auftauchen. Insgesamt 24 Produkte, überwiegend aus dem Molkereibereich, sind vereinbart.

Fragen an Alice Thiel-Sonnen, SWR-Umweltredaktion

Ist Bioland-Bio besser als das bisherige Discounter-Bio?



Also von der Qualität her sind Bio-Lebensmitteln vom Discounter nicht per se schlechter. Das haben Tests immer wieder gezeigt. Da schneiden die meisten Produkte mit "sehr gut" ab. Es gab und gibt bei Discountern und Supermärkten halt viel Ware mit dem EU-Bio-Label. Das ist Bio nach der EU-Öko-Verordnung, voll in Ordnung, aber für die Kennzeichen der Bio-Anbauverbände - wie Bioland, demeter oder Naturland - sind die Ansprüche strenger.

Für Bioland arbeiten Bauern, Bäcker, Metzger, Winzer und Molkereien. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Was macht denn Produkte von Bioland oder Demeter besser als das normale Bio?

Bei den Bioanbauverbänden muss beispielsweise der ganze Betrieb auf Bio umgestellt sein, beim EU-Bio können die Kartoffelfelder auf der rechten Straßenseite Bio und die auf der Linken konventionell sein. Das Futter muss bei den Anbauverbänden Bio sein, die Tiere müssen auf die Weide können, in der Hühnerhaltung haben sie mehr Platz.

Wenn ich jetzt das volle Paket haben möchte, also Bio-Lebensmittel, gutes Leben für die Tiere und dann noch regionale Herkunft - welche Siegel muss ich dann wählen?

Es wäre schön, wenn man darauf eine klare Antwort geben könnte. Es muss aber jeder Kunde individuell entscheiden. Was nützt das beste Bio-Huhn, wenn ich dafür kilometerweit zum Einkaufen fahren muss? Man kann aber sagen: Das EU-Bio-Label klebt oft an Auslandsware und es hat laschere Kriterien; die Bio-Anbauverbände sind strenger und inzwischen auch in Supermärkten und Discountern zu haben.

Wenn Bioland nun bald bei Lidl steht - ist es dort günstiger als bei Edeka oder Rewe?

Bio im Supermarkt und im Discounter ist meist nur noch wenig teurer als die konventionellen Lebensmittel. Das große Problem ist: Biobauern haben mehr Aufwand, sind teurer in der Produktion – und können weder im Supermarkt noch im Discounter den Preis nehmen, den sie eigentlich brauchen.

Machen denn die Biobauern da eigentlich mit? Sie dürften dann doch weniger Geld bekommen für ihr Produkt?

Die Diskussion: Wie billig darf Bio sein? - wird in der Branche schon seit Jahren geführt. Was ist der Preis dafür, dass man größere Absatzmärkte und mehr Kunden hat? Ich hab heute einen Tweet gesehen: "200 Gramm Biolandkäse, das Stück für 1.99 Euro. Wieviel verdient dann der Bauer." Und darunter stand der Hashtag-Verweis #tschüssbioland -also ein Abschiedsgruß an die traditionsreiche Öko-Marke. Da gibt es also durchaus kritische Stimmen in den eigenen Reihen.

Zur Lidl-Bioland Vereinbarung: Die Zusammenarbeit sei auf Dauer angelegt, sie stärke die heimische Bio-Produktion und mache die Landwirtschaft in Deutschland ökologischer, sagte ein Bioland-Sprecher dem SWR. Bioland ist der größte deutsche Anbauverband. Er vertritt 7300 Bauern mit insgesamt 400.000 Ha – rund 2,5% der Agrarfläche und wurde 1971 in Mainz gegründet.

