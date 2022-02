Schade um den Riesen-Flieger A380

Der Flugzeugkonzern Airbus liefert 2021 den letzten A380 aus. SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele weint dem weltgrößten Passagierflugzeug und der Boeing 747 ein paar Tränen nach.

Der zweistöckige Airbus 380 fliegt auch in der Flotte der Lufthansa. SWR SWR - Albert Fritz

Ein Kommentar von Petra Thiele, SWR Aktuelle Wirtschaft

Er war schon was ganz Besonders - der Größte eben! Und jeder, der mal mit ihm geflogen ist, hat eine spezielle Erinnerung: an superbequeme Sitze, ruhige Fluglage, gute Luft, die Treppe hinauf zur ersten Klasse, das tolle Entertainment-Programm. Manche fanden es etwas unheimlich, mit so vielen anderen Menschen in einem Flugzeug zu sitzen - und haben noch die Massen vor Augen.

Petra Thiele SWR SWR -

Es gibt aber auch andere, die denken an leere Sitzreihen - an ganz viel Platz - und das schöne Luxus-Gefühl sich auf einem Langstreckenflug komplett hinlegen zu können. So als hätte man einen eigenen Privatjet - weil eben oft gar nicht so viele Leute mit dem A380 gereist sind. Das größte Passagierflugzeug der Welt ist oft mit kleiner Kundenzahl abgehoben.

Emirates gibt den dicken Vogel auf

Wer Business oder First Class fliegt in einem Airbus A380 von Emirates, kann sich die Zeit in der Bar vertreiben. dpa Bildfunk dpa Bildfunk -

Nur wenige Fluggesellschaften können oder wollen sich solche Leerstände leisten. Und diejenige, die dem A380 bis zum Schluss die Treue gehalten hatte - die Fluglinie Emirates aus Dubai - hat jetzt auch keine Lust mehr auf den dicken Vogel. Die Scheichs haben der Welt lange gezeigt, dass sie sich das weltgrößte Flugzeug leisten können und Schauspielerin Jennifer Aniston zur Werbung in die A380-Dusche und an die Bar gestellt. Nun reichen Emirates mittelgroße Maschinen fürs Ego.

Auch das zweitgrößte Passagier-Flugzeug, die Boeing 747, geht nach einem halben Jahrhundert in Rente. Es ist das Ende der vierstrahligen Jets, die so eindrucksvoll - bisweilen fast majestätisch - ihre Nasen beim Start in den Himmel strecken. Man wird sie aber noch lange in der Luft sehen. Technisch sind sie Meisterleistungen moderner Ingenieurskunst. Wir werden sie stets in liebevoller Erinnerung behalten.

Die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 durch den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus wird eingestellt. Die letzte Auslieferung für den A380 ist für 2021 geplant. Der A380 ist das weltgrößte Passagierflugzeug. Es hat Platz für bis zu 853 Passagiere. Schon vor zwei Jahren war mittelfristig die Einstellung der Serienfertigung geplant worden. Nachdem nun auch die arabische Fluggesellschaft Emirates - der wichtigste Kunde - ihr Bestellvolumen reduziert hatte, sah Airbus keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion. Die Endmontage des A380 findet in Toulouse statt. Bislang wurden rund 250 Stück des Riesenfliegers hergestellt. Teile der Ausstattung kommen aus Hamburg, Bremen, Stade und Augsburg. Vom Aus für den A380 sind 3.000 bis 3.500 Mitarbeiter betroffen. Angesichts der insgesamt guten Auftragslage ist der europäische Luftfahrtkonzern aber optimistisch, einer hohen Anzahl von Mitarbeitern andere Jobs anbieten zu können. Der A380 war ein europäisches Prestige-Projekt, dessen Entwicklung mit 12 Milliarden Euro Steuergeldern finanziert worden war.

Online: Heidi Keller