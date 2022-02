Warum die Feinstaubwerte trotzdem steigen

Feinstaubalarm im Winter verbinden wir meist mit feuchtem, diesigem Wetter. Aber auch klares, sonniges Wetter kann erhöhte Feinstaubwerte bescheren. Wir klären, warum.

Wir sehen tagsüber blauen Himmel, Sonnenschein. Wir spüren aber auch grade abends, nachts und morgens noch kalte Füße von unten. Diese zwei Luftschichten liegen übereinander. Die Temperaturunterschiede sind sehr deutlich. Während wir in Stuttgart am frühen Vormittag heute plus ein Grad hatten, waren es auf dem Feldberg schon plus acht Grad.

Die Luft, die von oben kommt, erwärmt sich zwar beim Absinken um ein Grad pro 100 Meter - aber an dem bodennahen kalten Polster ist Schluss für sie. Die Luftmassen mischen sich nicht. Das Hochdruckgebiet Dorit hält damit in den typischen Kessellagen wie Stuttgart die Schadstoffe fest, gibt ihnen keine Möglichkeit abzuziehen.

Feinstaub kommt von Autos, Heizung und Streusalz

Autoabgase sind eine Ursache für Feinstaub, aber auch Heizungen und Streusalz. SWR SWR -

Als Feinstaubquellen kommen im Winter neben Motor, Reifen- und Straßenabrieb immer auch noch Heizung, Kamin und Streusalz hinzu. Aber die jetzt gemessenen hohen Feinstaubwerte am Stuttgarter Neckartor müssen nicht mal heißen, dass mehr Feinstaub produziert wurde. Unter so einer Hochdruckglocke, wie wir sie jetzt haben, sammeln sich die Schadstoffe über mehrere Tage an.

Anders an Silvester - wo man nach dem ganzen Feuerwerk ja immer mit stark erhöhten Feinstaubwerten rechnet, konnte die einmal erhöhte Konzentration diesmal beim Jahreswechsel durch Wind und Niederschläge recht schnell wieder abziehen.

Hoch Dorit wird allerdings auch in den nächsten Tagen noch weiter Druck von oben machen und damit die steigenden Feinstaubkonzentrationen im Kessel halten. Erst ein Tiefdruckgebiet könnte hier Abhilfe schaffen, mit auffrischenden Winden oder auch Niederschlägen.

Autorin: Alice Thiel-Sonnen, SWR Umwelt und Ernährung | Online: Jutta Kaiser