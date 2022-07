Mehr Zinsen bei anderen europäischen Banken

per Mail teilen

Fürs Geld auf dem Sparkonto gibt es kaum Zinsen. Einige Internet-Plattformen bieten Konten von Banken aus dem europäischen Ausland an, die ein paar Zehntelprozent mehr bieten. Das birgt Risiken.

Diese Internet-Plattformen bieten Sparangebote anderer europäischer Banken jetzt in Deutschland an, wo viele Sparer frustriert sind von den Nullzinsen auf ihrem Sparbuch. Für Privatkunden war der Zugang zu vielen ausländischen Banken bislang oft schwierig, doch über Online-Portale scheint das vielen einfacher und attraktiver. Aber ist es auch sicher und vertrauenswürdig?

Fragen an Alfred Schmit, SWR Wirtschaft und Soziales

Warum findet sich im Moment so viel Werbung von Internet-Plattformen für Geldspar-Angebote, wie zum Beispiel Weltsparen.de oder Zinspilot oder Savedo?

Das liegt einmal daran, dass im Moment die Jahreszeit beginnt, in der viel Bargeld verschenkt wird. Rund um Weihnachten gibt es nicht nur die Oma, die den Enkeln ein paar Scheine zusteckt. Es gibt traditionell viele Geldgeschenke zum Jahresende. Der zweite Hauptgrund ist, dass viele Leute eine sichere Geldanlage suchen. Es gibt viele deutsche Sparer, die ihr Geld auf schlecht verzinsten Tagesgeldkonten liegen haben. Oder auf Sparkonten, die kaum oder keine Zinsen bringen.

Da versprechen die Portale schon mal bis zu 1,5 Prozent Zinsen, wenn man das Geld ein Jahr liegen lässt. Oder bis zu 2,5 Prozent, wenn man es länger liegen lässt. Das funktioniert mit Partnerbanken, meist in der EU, die noch ein paar Zehntel mehr bieten als hierzulande. Das Internetportal ist dann jeweils der Vermittler zwischen der Bank und mir als Kunde.

Was ist von solchen Angeboten zu halten, wie sicher ist mein Geld und worauf muss ich achten?

Auf jeden Fall muss ich als Sparer auf die Einlagensicherung achten - dass also mein Geld abgesichert ist über den europäischen Einlagen-Sicherungsfonds. Der garantiert pro Person 100.000 Euro, und zwar auch dann, wenn die Bank in Schieflage kommt oder sogar pleite geht. Das erfordert selbstverständlich den Blick ins Kleingedruckte, aber wenn man mehr Zinsen als bei einer Geschäftsbank haben will, muss man sich für diesen Blick die Zeit schon nehmen.

Die beliebtesten drei Zinsplattformen im Netz sind im Moment weltsparen.de, dann kommt Zinspilot und Savedo. Die arbeiten mit Partnerbanken, die wiederum Mitglied im europäischen Einlagen-Sicherungsfonds sein müssen, damit mein Risiko als Kunde zumindest begrenzt ist.

Wie funktioniert das mit dem neuen Konto?

Zunächst muss man auf dem Onlineportal ein Verrechnungskonto für sich einrichten. Von diesem Verrechnungskonto aus kann ich dann die Zins-Angebote nutzen. Vor allem muss ich aber dazu bereit sein, mich im Krisenfall mit einer Einlagensicherung in Portugal, Bulgarien, Tschechien oder England auseinanderzusetzen.

Viele Sparer scheint das aber nicht zu schrecken: Allein die erwähnten drei Internet-Anbieter haben bereits mehrere Milliarden Euro Spargeld eingesammelt.

Online: Heidi Keller