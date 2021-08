per Mail teilen

Im Südwesten gibt es viele regional verwurzelte Unternehmen, die auch international Geschäfte machen. Inwiefern können sie ihre regionale Prägung vermarkten?

Das Tongefäß "Römertopf" kommt aus dem Westerwald in Rheinland-Pfalz, Viele kennen die "Emser Pastillen" aus Bad Ems. Und auch in Baden-Württemberg gibt es Traditionsmarken wie Weck mit seinen "Weck-Gläsern" oder die "Ritter Sport Schokolade". Einige Unternehmen vermarkten ihre Marke auch über ihren regionalen Standort, für andere spielt das Heimatgefühl keine Rolle.

Der Ton macht den Geschmack: Im Römertopf garen die Speisen im eigenen Saft. Geschmack, Aroma und Nährstoffe blieben so fast vollständig erhalten, verspricht der Hersteller. SWR SWR -

Erfolg hängt von zeitgemäßer Entwicklung ab

Der Marken- und Kommunikationsforscher Professor Franz-Rudolf Esch von der EBS Business School in Oestrich-Winkel/Wiesbaden sagt, allein ein früherer Erfolg und die Tradition einer Marke sicherten ihr nicht das Überleben. Eine Marke müsse weiter entwickelt werden. Die Macher des Römertopfs aus Ransbach-Baumbach beispielsweise müssten sich damit auseinandersetzen, dass sich Küchen und Herde verändert hätten. Eine neu auf den Markt gebrachte Grillschale von Römertopf Keramik sei eine Reaktion auf veränderte Kundenbedürfnisse.

Regionale Identität ist nicht der alleinige Erfolgsfaktor

Für viele deutsche Firmen ist das "Made in Germany"-Qualitätssiegel wichtig. Markenexperte Franz-Rudolf Esch sagt, es gehe aber auch darum, ein eigenes Image für die jeweilige Marke aufzubauen. Regionalität könne dazu einen Beitrag leisten, müsse dies aber nicht zwingend tun. Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz sei die Bitburger Brauerei. Dass sie ihr Bier in der Eifel produziere, sei für Kunden in der näheren Umgebung sicher ein Grund, hier einzukaufen und nicht bei der Konkurrenz.

Andererseits sei Bitburger schlecht beraten, sich allein darauf zu verlassen. Ein Unternehmen könne nicht nur von Kunden aus der Region leben, sondern brauche auch andere Verkaufsargumente wie Qualität und eine eingängige Werbung.

1817 wurde die Bitburger Brauerei in der Eifel gegründet. Ihr Werbeslogan: "Bitte ein Bit" ist längst Legende. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Der gute Ruf einer Region kann hilfreich sein - doch nicht nur das

Ein Markenname mit Bezug zur Region kann Identität stiften. Professor Franz-Rudolf Esch führt als Beispiel an, dass Nudeln aus Italien sich besonders gut verkaufen ließen, weil die Verbraucher diese Kombination mit einer hohen Qualität in Verbindung brächten. Sei eine Region mit einem guten Ruf behaftet, könnten dort mehrere Hersteller davon profitieren. Sie müssten aber trotzdem Alleinstellungsmerkmale für ihre jeweilige Marke finden, um sich gegen Mitbewerber abzugrenzen.

