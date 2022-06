Wo die Wirtschaft boomt, gibt es auch Stau

In der Stau-Studie des ADAC steht Baden-Württemberg auf Rang 3, Rheinland-Pfalz auf 7. Häufigste Stau-Ursachen sind Baustellen und viele Lkw. Volkswirtschaftlicher Schaden wird unterschiedlich berechnet.

Baden-Württemberg kommt im ADAC-Ranking der staureichsten Bundesländer schlecht weg. 11 Prozent aller Staus entfallen auf das Land. Das teilte der Automobilclub mit. "Viele Jahre war der Streckenabschnitt der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart jener mit dem meisten Stillstand im Land", sagte Volker Zahn vom ADAC Württemberg. "Nunmehr ist es allerdings die A6 zwischen Heilbronn und Mannheim." Platz 4 im bundesweiten Stau-Ranking belegt der A8-Abschnitt zwischen Karlsruhe und Stuttgart, der Abschnitt auf der A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe liegt auf Platz 7.

Im Südwesten staut es regelmäßig

Nach Bundesländern sortiert taucht Rheinland-Pfalz bei den Staulängen beim ADAC auf Platz 7 auf, mit etwas mehr als 42.000 Kilometern in 2018. Zum Vergleich: Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen kommt auf mehr als die zehnfache Stau-Gesamtlänge. Indirekt ist Rheinland-Pfalz aber für eines der schlimmsten Verkehrswochenenden des Jahres mitverantwortlich. Das Wochenende, an dem hier die Sommerferien anfingen, macht der ADAC als eines der heftigsten Stau-Wochenenden überhaupt aus.

Für fast tägliche Staus in Rheinland-Pfalz sorgen zum Beispiel die Sanierung der Rheinbrücke nach Karlsruhe, A65, und das ewige Nadelöhr der Rhein-Main-Region, die Schiersteiner Brücke, A643. Um den Verkehr besser steuern zu können, sammelt das Landesverkehrsministerium seit einigen Monaten nach und nach alle Baustellendaten digital auf einem zentralen Server.

Volkswirtschaftliche Kosten werden unterschiedlich betrachtet

Auf Autobahnen und in Innenstädten: Stau wegen Baustelle. SWR SWR -

Weltweit gibt es noch kein einheitliches Modell, um den volkswirtschaftlichen Schaden von Stau zu berechnen. So liegen die einzelnen Ergebnisse weit auseinander. Die defensivsten deutschen Schätzungen beginnen bei etwa 10 Milliarden Euro Schaden pro Jahr, der weltweite Verkehrsanalyse-Spezialist Inrix liegt bei rund 80 Milliarden Euro.

Die aggressivste Schätzung geht von 100 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft aus. Sie stammt von Physik-Professor Michael Schreckenberg, einem der deutschen Stauexperten. Er rechnet vor: Schon vier Kilometer Stau auf einer zweispurigen Autobahn für drei Stunden lässt Autofahrer rund 2.800 Stunden stehen. Als Verlust pro Stunde veranschlagt er 35 Euro - macht also bei so einem ganz normalen, alltäglichen Stau schon 100.000 Euro.

Arbeitszeit, Benzinkosten und steigende Preise

In so eine Schadensrechnung fließt nicht nur der Verlust an Arbeitszeit mit ein, sondern zum Beispiel auch die Verschwendung von Benzin. Durch Stop-and-Go-Verkehr in Staus verschwenden deutsche Autofahrer schätzungsweise knapp 300 Millionen Treibstoff pro Jahr - das ist einmal der komplette Vorrat aller deutschen Tankstellen für eineinhalb Tage.

Die detailliertesten Modelle rechnen sogar Folgewirkungen mit ein. Entsteht zum Beispiel einem Logistikunternehmen ein wirtschaftlicher Schaden, weil die Laster mit ihren Waren - etwa durch eine Brückensperrung - wochenlang Umwege fahren müssen, dann gibt das Unternehmen seine Kosten in Form von höheren Preisen an die Kunden weiter.

Andere Unterschiede bei der Berechnung kommen durch unterschiedlich gewählte Geschwindigkeiten zustande: Wie schnell fährt der Deutsche im Schnitt tatsächlich, und wie viel Zeit verliert er also, wenn er im Stau steht? Oder wie viele Personen sitzen im Schnitt tatsächlich in einem PKW?

Beispiel USA: Boomende Wirtschaft und Staus

Aus den USA kommt sogar eine etwas ältere Studie, die überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Stau und Wirtschaft feststellen kann. Betreiber einer Internetplattform haben die Regionen mit den meisten Staus - ganz vorne Los Angeles und Washington - untersucht und festgestellt: Gerade dort, wo die Menschen täglich in Massenstaus feststecken, geht es der Wirtschaft am besten.

Von Michael Wegmer, SWR Aktuelle Wirtschaft | Online: Heidi Keller