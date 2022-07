Vorsicht bei Onlinebuchung von Ferienhäusern

per Mail teilen

Villa mit sechs Zimmern, Riesenpool, tollem Meerblick für schlappe 120 Euro am Tag? Zu schön, um wahr zu sein. Betrüger zocken Urlauber im Internet mit Fake-Ferienhäusern ab. So kann man sich schützen.

Die spanische Polizei hat 20 Betrüger festgenommen - ein Teil einer Urlaubsmafia, die jahrelang Ferienhäuser auf Mallorca, Ibiza und den kanarischen Inseln im Internet zur Onlinebuchung angeboten hatte. Der Haken: Die Häuser gehörten den Betrügern gar nicht, das Geld der Urlauber war futsch. Verbraucherschützer warnen weiterhin vor Betrügern. Wie man sich schützen kann, erklärt Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

Wenn ich ein Ferienhaus im Internet buchen möchte, an welcher Stelle sollte ich stutzig werden?

Es gibt Werbeversprechen, die sind einfach zu vollmundig, um wahr zu sein. Zum Beispiel, wenn man liest, 20 Prozent Rabatt oder auch mehr bei Sofortzahlung, sollten die Alarmglocken schrillen. Oder manche werben damit, 50 Prozent billiger zu sein als andere - das ist auch auffällig. Wenn also etwas so extrem günstig angeboten wird, ist in der Regel Misstrauen angesagt.

Die Betrüger machen sich oft auch keine große Mühe, wenn sie die Webseiten erstellen. Wenn auf der Seite kein Belegungskalender vorhanden ist, kein Preis und kein Kontaktformular - auch dann sollte man vorsichtig sein.

Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter?

Es gibt mehrere Punkte, auf die man achten sollte:

Erst einmal schauen, wer ist überhaupt der Anbieter, wer steht im Impressum? Ist das ein Einzelanbieter oder ein Unternehmen? Klingt das seriös? Ist eine komplette Adresse und Telefonnummer angegeben? Ist man sich unsicher, kann man schauen, ob der Anbieter Mitglied bei einem Ferienhausverband ist oder eine Zertifizierung hat.

Eine sofortige Buchungsbestätigung per Mail ist obligatorisch. Etwas später sollte dann per Post oder per Fax eine schriftliche Bestätigung kommen. In der Buchungsbestätigung sollte auf jeden Fall drin stehen, mit wem der Vertrag abgeschlossen wurde.

Bezahlen muss man in der Regel erst einmal nur eine Anzahlung von 20 Prozent. Außer es ist eine sehr kurzfristige Buchung, dann wird der Gesamtbetrag etwas schneller fällig. Bei der Überweisung des Geldes darauf achten, an wen es geht: Sind Vermieter und Kontoinhaber identisch? Komisch ist zum Beispiel, wenn der Anbieter in Mallorca sitzt und sein Geld nach Malta überwiesen haben möchte.

Fazit: Auf der sicheren Seite ist, wer über eine deutsche Ferienhausagentur oder einen deutschen Veranstalter bucht.

Wenn mir etwas verdächtig vorkommt, was kann ich tun?

Dann lässt man auf jeden Fall die Buchung besser bleiben. Nachfragen kann man beispielsweise beim Verband Deutscher Ferienhausagenturen oder auch bei der Verbraucherzentrale, ob dieser Anbieter in der Vergangenheit bereits auffällig war oder ob er bekannt ist. Sollte der Fall tatsächlich eingetreten sein und der Vermieter ist nicht mehr erreichbar, nachdem ich die Anzahlung geleistet habe, dann den Betrug auf jeden Fall der Polizei melden.

Zusätzlich kann man sich an eine der Verbraucherzentralen oder die Wettbewerbszentrale wenden und dort den Schaden melden - so hilft man mit, diese Betrügereien in Zukunft zu vermeiden.

Online: Heidi Keller