Die teuerste Milchschokolade ist die schlechteste

Übrigens unterscheidet die Stiftung Warentest bei ihrem Test die Schokoliebhaber in "Beißer" oder "Genießer". Also danach, ob man die Schokolade lieber kaut oder lutscht. Die Empfehlung lautet: Für Beißer sind eher feste Schokis von Marabou, Rausch oder der Goldschatz von Rittersport gut geeignet. Wer sich seine Schokolade dagegen lieber auf der Zunge zergehen lassen will, sollte bevorzugt zu mild-cremigen Tafeln wie dem Testsieger "Die Gute Schokolade", zu Merci-Edel-Rahm oder zur Milka Alpenmilch greifen.