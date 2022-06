So hilft der Staat beim Aufstocken

Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei nach 2008 geborenen Kindern und einem Brutto-Einkommen von 20.000 Euro im Jahr zahlt 5 Euro im Monat in die Riester-Versicherung ein. Dafür bekommt sie 175 Euro Grundzulage und 600 Euro Kinderzulage (2 x 300 Euro). So spart sie im Jahr 835 Euro an und hat selbst nur 60 Euro aufgewendet.