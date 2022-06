Wer mehr verdient, verliert weniger Geld

per Mail teilen

Bereits ab 50 freiwillig einzahlen für mehr Rente, als Frührentner mehr dazu verdienen und selbst als Rentner noch die Bezüge aufstocken - flexibel in Rente gehen wird jetzt einfacher.

Arbeitsministerin Andrea Nahles ist stolz auf ihr Gesetz: Wer in Rente geht, kann das in Zukunft flexibler tun. Die Große Koalition will damit Anreize setzen, um länger im Job zu bleiben. Die Teilrente soll attraktiver werden.

Die Flexirente kommt in zwei Schritten - der erste ist jetzt in Kraft

Rente aufstocken

Wer bereits Rente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, kann seit 1. Januar 2017 auch weiter seinen Beitrag zur Gesetzlichen Rentenversicherung zahlen. Damit bessert er dann seine künftige Rente auf. Weiterarbeiten als Rentner soll sich stärker lohnen. Rentner können in die Rentenversicherung einzahlen, sie müssen es aber nicht. Bisher zahlte nur der Arbeitgeber den Beitrag zur Rentenversicherung - der wurde dem arbeitenden Rentner aber nicht gutgeschrieben.

Ab dem 1. Juli gelten zwei weitere Regelungen

Frührentner dürfen mehr dazu verdienen

Frührentner mussten bisher aufpassen, wenn sie Geld zur Rente dazuverdient haben. Erlaubt waren bisher nur 450 Euro im Monat, und zwei Monate im Jahr 900 Euro, sonst wurde die Rente gekürzt.

In Zukunft wird diese Summe nicht mehr monatlich überprüft, sondern nur noch einmal im Jahr - die Grenze bleibt aber bei 6.300 Euro. Über 6.300 Euro werden auch weiterhin 40 Prozent des Gehalts von der Frührente abgezogen. Frührentner können aber die Arbeit jetzt flexibler übers Jahr verteilen. Wer mehr verdient, verliert also in Zukunft weniger Geld.

Wichtig: Ab der normalen Regel-Altersgrenze dürfen Rentner dazuverdienen, so viel sie wollen. Im Moment liegt die Grenze bei 65 Jahren und 5 Monaten.

Früher in Rente gehen mit Sonderzahlungen bereits ab 50

Früher in Rente gehen wird einfacher

Wer früher als gesetzlich vorgesehen, also früher als mit 67 Jahren, in Rente gehen will, kann ab dem 1. Juli schon eher darauf hinarbeiten - bereits ab 50 statt bisher ab 55 Jahren. Wer ab diesem Alter freiwillig höhere Beiträge einzahlt, kann - sogar ohne Abschläge - früher in Rente gehen.

Profis haben hier noch einen Tipp: Wer ab 50 dieses Geld überweist, muss nicht zwangsläufig auch früher in Rente gehen. Man kann mit Sonderzahlungen also auch die spätere, normale Rente aufbessern. In bestimmten Konstellationen kann sich das mehr lohnen als eine private Versicherung.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin erklärt: "Ein Versicherter, der aktuell in Rente geht, kommt bei durchschnittlicher Lebenserwartung mit seiner Rente auf eine Rendite von rund drei Prozent. Auch längerfristig ist davon auszugehen, dass die Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung bei zwei bis drei Prozent liegen wird. Damit können also auch jüngere Versicherte eine deutlich positive Rendite ihrer gezahlten Beiträge erwarten."

Von Jan Seidel, SWR Wirtschaft und Soziales | Online: Heidi Keller